Flower Power Lights, per Euroflora e i Rolli in piazza Matteotti dj set e videomapping

Genova. Le facciate di palazzo Ducale e degli edifici che danno su piazza Matteotti si trasformeranno per una sera in un grande schermo su cui proiettare uno spettacolo di luci ispirate al mondo dei fiori, un videomapping accompagnato da un dj set.

L’iniziativa si chiama Flower Power Lights, ed è in programma in piazza Matteotti per la serata di sabato 26 aprile, in occasione del primo fine settimana di Euroflora e dei Rolli Days di primavera.

Il Comune per l’occasione ha stanziato poco più di 121mila euro per affidare alla Show Technologies Tm la realizzazione dello spettacolo. Come suggerisce il titolo, l’evento celebra la cultura del Flower Power e dei mitici anni ’60 e ’70 e la fonde con le sonorità del presente.

Si inizia alle 21 con i classici psichedelici degli anni ’60 e ’70, l’energia della disco con artisti come Bee Gees e Gloria Gaynor e infine l’elettronica moderna ispirata ad artisti come Avicii, Daft Punk e Bob Sinclar.

Alle partire dalle 22 le facciate dei palazzi prenderanno vita con animazioni 3D e 4D sincronizzate alla musica in uno spettacolo di videomapping curato da Luca Agnani Studio.