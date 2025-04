Fit Cisl Liguria, Scognamillo confermato segretario generale: “Ora basta ricorsi nel porto di Genova”

Genova. Mauro Scognamillo è stato eletto e confermato segretario generale della Fit Cisl Liguria al termine del 13esimo congresso della federazione dei trasporti, dell’ambiente e dei servizi del sindacato che si è svolto a Camogli alla presenza del segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri, del segretario generale Fit Cisl nazionale Salvatore Pellecchia e i segretari nazionali della categoria Monica Mascia e Gaetano Riccio.

Insieme a Scognamillo in segreteria Mirko Filippi, confermato, e Antonio Vella, neo eletto.

“Il porto di Genova sta vivendo un momento complicato e ci auspichiamo finalmente una cosa: deve finire questa stagione di ricorsi che rischiano di innescare precedenti pericolosissimi – spiega Scognamillo – È sufficiente pensare alla questione riguardante la concessione al gruppo Spinelli: siamo di fronte a 1.200 lavoratori che sono preoccupati legittimamente per il loro futuro. Il nuovo presidente dell’Adsp di Genova e Savona deve dare chiarezza e regole precise, non possiamo immaginare che nel sistema portuale più importante del Mediterraneo ci sia una situazione simile”.

“Siamo alle porte di un passaggio di consegne tra i commissari e il nuovo padrone di casa dell’Authority che deve segnare finalmente una svolta per i nostri porti di Genova e Savona – prosegue il segretario riconfermato -. Sarebbe importante avere sul ponte di comando un manager che arrivi da fuori e abbia voglia insieme alle organizzazioni sindacali di alzare nuovamente l’asticella dopo una fase di commissariamento che in diverse occasioni ha rallentato lo sviluppo dei nostri scali. Adesso bisogna cambiare marcia anche per rilanciare il ruolo di Genova nel panorama dello shipping internazionale”.