Fit Cisl Liguri, Bucci: “Genova e la Liguria basi logistiche importanti, diventeremo sistema intermodale del futuro”

Genova. “Genova e la Liguria stanno vivendo una grande trasformazione, ed è fondamentale chiarire la nostra visione per i prossimi cinque anni. Oggi Genova e la Liguria sono basi logistiche estremamente importanti dove il ruolo dei trasporti assume una valenza fondamentale. Già dall’anno 1000 Genova e la Liguria erano al centro dei flussi commerciali marittimi. C’era già un sistema di scambio di merci e persone, a questo oggi si aggiungono anche i dati che vengono trasportati dai cavi sottomarini dando vita a un grande sistema intermodale che ci dà la possibilità di trasportare merci, persone e dati da tutto il mondo al Sud d’Europa. Un centro di questo tipo diventa fondamentale per la ricaduta economica e occupazionale, un’area cioè dove passano traporti marittimi, trasporti su ferro, movimenti di persone e di cultura. Il nostro obiettivo è rafforzare l’asse tra Genova, Torino e Milano, costruendo un’area sempre più attrattiva, dove vivere e lavorare al meglio.” Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenendo al XIII Congresso della FIT Cisl in corso a Camogli.

“Se costruiamo un sistema dove è facile muoversi – ha continuato Bucci – facciamo la differenza. Il settore dei trasporti è un servizio essenziale per lo sviluppo del futuro, e in questo quadro anche il nostro aeroporto gioca un ruolo chiave, essendo parte integrante del sistema logistico regionale.”

“Non possiamo permettere che il lavoro nei trasporti sia fonte di insicurezza – ha concluso Bucci – Dobbiamo impegnarci affinché ciò non succeda. Chi investe nel futuro deve considerare il trasporto una componente fondamentale dello sviluppo. Sul nostro territorio il viceministro Rixi è riuscito a portare 18 miliardi di euro che sono tutti già allocati in cantieri in corso, che devono essere portati in fondo. Inoltre, in questi anni abbiamo unificato la città metropolitana e abbiamo esteso a giovani e anziani i vantaggi per il trasporto su gomma che vogliamo allargare a tutta la Liguria. Dobbiamo continuare a governare e guidare il cambiamento: solo lavorando insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi e vincere le sfide del futuro”.