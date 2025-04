Il Festival del balletto di Nervi torna alle origini: solo danza in calendario con big come Opéra de Paris e Royal Ballet

Genova. “Ci voleva!” È il commento detto ad alta voce alla fine della conferenza stampa da qualcuno tra il pubblico presente che riassume in una frase il programma del Nervi International Ballet Festival 2025 (28 giugno – 27 luglio) al di là delle polemiche, al di là dei ricorsi legali sulla nomina del responsabile artistico Jacopo Bellussi.

Niente più concerti di musica leggera o jazz (la Music che compariva nel titolo della kermesse l’anno scorso è stata sostituita da International), come richiesto dai promotori e dal consiglio di indirizzo, ma solo danza con i big del balletto mondiale: il Ballet de l’Opéra de Paris (4 – 5 luglio) che torna in Italia dopo quarant’anni dall’esibizione proprio al Festival di Nervi e il Royal Ballet di Londra (12 – 13 luglio), che a Nervi era venuto negli anni Ottanta. In calendario anche il Das Stuttgarter Ballet (19 – 20 luglio): sette compagnie provenienti da cinque Paesi e un gala con étoile internazionali, per undici date complessive comprendenti anche un progetto giovani, a cui si aggiungono anche nove masterclass con i grandi del balletto.

Tre appuntamenti al Teatro Carlo Felice proprio nell’ambito del progetto giovani (il 28 giugno l’inaugurazione con l’Accademia Teatro alla Scala, il 9 luglio la compagnia emergente tedesca Ballett Kiel, con un omaggio a Ezio Bosso, il 16 luglio il Lucia Lacarra Ballet) il resto a Villa Grimaldi Fassio (Parchi di Nervi) nell’arco di un mese nella speranza che anche la disposizione della platea sia più adeguata a un festival del balletto.

“Io stesso ho mosso i primi passi di danza a Genova − ha detto Bellussi − e avrei davvero apprezzato se, a quel tempo, professionisti di formazione internazionale fossero venuti nella mia città natale per insegnarmi il balletto. Considero un dovere, per una rassegna così grande, quello di coinvolgere le future generazioni di artisti e di consentirgli l’accesso all’alta formazione e alla cultura attraverso iniziative dedicate e biglietti a prezzi ridotti”.

L’obiettivo è far tornare Nervi davvero quel Festival che ospitò tutte le grandi star della danza mondiale e Bellussi, non a caso, concluderà la kermesse il 27 luglio con un omaggio a Mario Porcile l’ideatore di questa manifestazione negli anni Cinquanta a cui parteciperanno étoile come Matthew Ball (primo ballerino del Royal Ballet), lo stesso Bellussi, Jakob Feyferlik (primo ballerino Bayerisches Staatsballett), Ksenia Ovsyanick (prima ballerina Staatsballett Berlin), Ida Praetorius (prima ballerina Hamburg Ballett e Royal Danish Ballet), Aliya Tanikpaeva (prima ballerina Hungarian National Ballet), Dmitry Timofev (primo ballerino Hungarian National Ballef), Cassandra Trenary (prima ballerina American Ballet Theatre), Jessica Xuan (prima ballerina Dutch National Ballet).

Questo evento esclusivo mette in risalto due coreografie iconiche: Pas de Quatre e Song of a Wayfarer. Entrambe le opere si inseriscono in un contesto speciale rispetto al periodo d’oro del festival (il Pas de Quatre segnò la carriera di una giovane Carla Fracci) e rappresentano capolavori dell’arte della danza. Oltre a questi, gli spettatori possono assistere a una serie di estratti tra cui quelli da La Signora delle Camelie di John Neumeier e da Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan.

“Hanno accettato il mio invito tre delle più importanti compagnie mondiali − sottolinea Bellussi − il Royal Ballet, il Ballet de l’Opéra de Paris e lo Stuttgarter Ballett, che tornano a Nervi dopo quasi quarant’anni dalla loro ultima esibizione. Sempre in linea con l’idea del fondatore Mario Porcile, ho pensato a un Festival che potesse essere anche una vetrina per artisti finora meno conosciuti in Italia, per questo saranno a Nervi compagnie emergenti come il Ballett Kiel e il Lucia Lacarra Ballet, che presenteranno una grande varieta di stili coreografici, dal classico al contemporaneo. Inoltre, con uno spettacolo della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, uno del Bayerisches Junior Ballett München e numerose masterclass con insegnanti internazionali, anche l’aspetto della formazione dei giovani ballerini rappresenterà un pilastro all ‘interno del programma”.

La manifestazione è realizzata dalla Fondazione Teatro Carlo Felice e promossa dal Comune di Genova con il patrocinio della Regione Liguria e del ministero della Cultura. Spiccava, dunque, l’assenza del sovrintendente Claudio Orazi, in scadenza di mandato, in una conferenza stampa in cui anche la Regione era assente (l’assessore alla Cultura Simona Ferro ha detto di essere impegnata in altra manifestazione concomitante) e la sola Lorenza Rosso, assessore comunale alla Cultura, a fare da presentatrice e da padrona di casa. Bellussi, con grande eleganza, ha ringraziato la sovrintendenza (Claudio Orazi), la direzione artistica del teatro (Pierangelo Conte) e la direzione degli allestimenti scenici (Luciano Novelli). Tanti gli applausi spontanei alla spiegazione del programma, raccontato con grande competenza e la giusta emozione da Bellussi.

Il programma dettagliato

Il programma si apre sabato 28 giugno all 20 al Teatro Carlo Felice con l’Accademia Teatro alla Scala impegnata nella Fille mal gardée con coreografia di Frédéric Olivieri e la musica di Peter Ludwig Hertel.

La fille mal gardée sì annovera fra i balletti più antichi ad essere rimasti nel repertorio, essendo nato all’epoca della Rivoluzione francese. La coreografia è pensata per esaltare le abilità classico-accademiche degli allievi, ma anche quelle interpretative, poiché richiede notevoli doti ironiche e gestuali soprattutto per alcuni dei personaggi, come M.me Simone qui interpretata da un’allieva e non da un tradizionale danzatore en travesti. In scena una sessantina di giovanissimi ballerini fra il 2° e l’8° corso.

Venerdi 4 luglio, Sabato 5 luglio, ore 21.15 – Parchi di Nervi

BALLET DE L’OPERA DE PARIS

Signature Pieces

Coreografie di Victor Gsovsky, Rudolf Nureyev, Roland Petit, Angelin Preljocaj, Jerome Robbins.

Musiche di Daniel-Frangois-Esprit Auber, Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Aleksandr Glazunov, Wolfgang Amadeus Mozart.

Proposti pezzi che ormai sono entrati nel Dna della compagnia: In the Night di Jerome Robbins (Tre coppie danno corpo a tre momenti della vita amorosa: la scoperta, la realizzazione e il turbamento, sullo sfondo di una notte stellata); Grand Pas Classique di Victor Gsovsky, un omaggio alla grande étoile Yvette Chauviré; Le jeune homme et la mort di Roland Petit, creato nel 1946; Le Parc di Angelin Preljocaj, un sottile equilibrio di respiro classico e la modernità della coreografia del 1994; Raymonda di Rudolf Nureyev. Fu l’ultimo grande balletto narrativo di Marius Petipa. Vera e propria fantasia.

Mercoledi 9 luglio, ore 20.00 – Teatro Carlo Felice

BALLETT KIEL

Following a Bird — Omaggio a Ezio Bosso / Walking Mad

Coreografie di Yaroslav Ivanenko, Johan Inger.

Musiche di Ezio Bosso, Arvo Piirt, Kimmo Pojohnen, Maurice Ravel, Max Richter.

Il balletto Following a Bird di Yaroslav Ivanenko si ispira all’eccezionale musicista italiano Ezio Bosso e soprattutto porta in scena la profonda emotivita della sua musica. Ivanenko ha

combinato composizioni di Bosso con opere di Max Richter e Kimmo Pohjonen, due compositori contemporanei con musiche altrettanto avvincenti. Il titolo della coreografia Following a Bird si rifa

all’omonimo brano per pianoforte che Bosso compose dopo la diagnosi di una malattia incurabile e che suonò prima di quasi tutti i suoi concerti fino alla morte, come simbolo del ritorno del suo potere creativo. In programma anche Walking Mad di Johan Inger, una rivisitazione del Bolero di Ravel al di fuori della coreografia sul tavolo rosso di Béjart e composto anche dalle note di For Alina di Arvo Pärt, descrivendo le avventure di tre donne, le loro relazioni con se stesse e con gli uomini della loro vita.

Sabato 12 luglio, Domenica 13 luglio, ore 21.15 – Parchi di Nervi

THE ROYAL BALLET

A Celebration of the works of Frederick Ashton

Coreografie di Frederick Ashton

Musiche di Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Sergej Rachmaninov, Johann Strauss II, Pétr Il’iè Cajkovskij.

In scena il genio del suo fondatore e coreografo Frederick Ashton con un programma di sue creazioni. I protagonisti del tour della compagnia a Nervi saranno i primi ballerini Matthew Ball, William Bracewell, Lauren Cuthbertson, Mayara Magri, Yasmine Naghdi e Marianela Nufiez. Tra i membri della compagnia ci saranno anche Luca Acri, Giacomo Rovero, Ginevra Zambon e Valentino Zucchetti. Il programma prevede: Swan Lake — Pas de quatre; The Dream — Pas de deux; Cinderella — Pas de deux; Voices of Spring; Marguerite and Armand.

Mercoledi 16 luglio, ore 20.00 – Teatro Carlo Felice

LUCIA LACARRA BALLET

Lost Letters

Coreografia di Matthew Golding

Musiche di Sergej Rachmaninov, Max Richter.

L’acclamata star basca Lucia Lacarra (una delle più grandi danzatrici degli ultimi tren’tanni) presenta la prima produzione della sua nuova compagnia, il Lucia Lacarra Ballet. Lost Letters è uno spettacolo sulle lettere inviate dal fronte di guerra con coreografie del primo ballerino canadese Matthew Golding.

Sabato 19 luglio, Domenica 20 luglio, ore 21.15 – Parchi di Nervi

DAS STUTTGARTER BALLETT

Romeo e Giulietta

Coreografia di John Cranko

Musica di Sergei Prokofev.

Dalla prima mondiale del 1962 a Nervi. Tamas Detrich, direttore della compagnia, ha detto: “È un grande piacere per me essere ospite a Nervi a luglio con Romeo e Giulietta di John Cranko. È

un momento molto speciale per me e per la compagnia, poiché non ci esibiamo in questa bellissima

città dal 1986, quando ancora danzavo. Romeo e Giulietta di Cranko è un capolavoro senza tempo

che racconta in modo impressionante I’amore appassionato e tragico dei due protagonisti. Sono

entusiasta di poter presentare questa storia commovente nella cornice unica di Nervi”.

Mercoledi 23 luglio, ore 21.15 – Parchi di Nervi

BAYERISCHES JUNIOR BALLETT MUNCHEN

Maestri Contemporanei

Coreografie di Eric Gauthier, Marco Goecke, Jifi Kylian, John Neumeier, Richard Siegal

Musiche di Johann Sebastian Bach, George Gershwin, Gustav Mahler, Modest Musorgskij, Nina Simone. Il programma prevede: Bach-Suite 3 su coreografia di John Neumeier e musica di Johann Sebastian Bach; Night on Bald Mountain su coreografia di Eric Gauthier e musica di Modest Mussorgsky; 3/4 Preludes su coreografia di Richard Siegal e musica di George Gershwin; Songs of a Wayfarer su coreografia di Jiti Kylidn e musica di Gustav Mahler; All Long Dem Day su coreografia di Marco Goecke e musica di Nina Simone.

Domenica 27 luglio, ore 21.15 – Parchi di Nervi

GALA MARIO PORCILE

Coreografie di Maurice Béjart, Jean Coralli/Jules Perrot, Anton Dolin, Kenneth MacMillan, John Neumeier, Hans van Manen

Con primi ballerini di compagnie di fama mondiale.

Biglietti e informazioni

La prevendita apre giovedì 17 aprile alle 9.30. Il sito ufficiale è nervinternationalballetfestival.it.

Il costo dei biglietti varia da 40 a 80 euro per gli eventi ai Parchi di Nervi e da 25 a 60 euro al Teatro Carlo Felice.

Previste riduzioni per gli abbonati alla vecchia e nuova stagione e ideata una card nominale a 8 titoli con scelta di data, settore e posto a 400, 300 o 200 euro, oppure card a 2 titoli (uno per Nervi, l’altro al Carlo Felice) a 120, 80 e 60 euro.

Per le iscrizioni alle masterclass scrivere a sovrintendenza@carlofelice.it o telefonare allo 0105381232.

Un giovane genovese già stella internazionale, chi è Jacopo Bellussi

Jacopo Bellussi, nato a Genova nel 1993, inizia la sua formazione all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, per poi trasferirsi alla Royal Ballet School di Londra, dove si diploma con il massimo dei voti. Inizia la carriera professionale nel Bayerisches Staatsballett e, un anno dopo, nel 2012, entra nell’Hamburg Ballett, dove prosegue la sua ascesa diventando solista e poi primo ballerino nel 2019. Nel 2024, viene nominato Etoile del Ballet du Capitole di Tolosa, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama internazionale della danza. Nel corso della sua carriera, Bellussi ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Danza&Danza come “Miglior ballerino italiano all’estero” nel 2016, il Premio “Konstanze Vernon” in Germania da giuria internazionale, il Premio Positano Léonide Massine nel 2022 e il prestigioso Premio internazionale per la Danza “Citta di Foligno” nel 2024.

Inoltre, nel 2024 viene insignito del titolo di “Ambasciatore di Genova nel Mondo” dal sindaco di allora Marco Bucci, per il suo contributo culturale e sociale alla citta. Nonostante il successo internazionale, Bellussi rimane legato alla sua citta natale, Genova. Dopo il crollo del Ponte Morandi, organizza nel 2019 un gala di beneficenza per sostenere le famiglie colpite dalla tragedia, evento che ottiene il tutto esaurito e gli fa guadagnare il titolo di “Talento della città”.

Da quel momento, continua a organizzare eventi per riportare la grande danza a Genova, rendendola accessibile ad un pubblico sempre più ampio. Nel 2022, dopo il lockdown, organizza un altro gala benefico al Teatro Carlo Felice.

Nel 2023 organizza due gala di beneficenza al Politeama Genovese e al Teatro Sociale di Camogli e un evento estivo dal titolo “Trittico sul porto di Genova” all’Arena del Mare, con ballerini provenienti da Anversa, Copenaghen e Amburgo.

Nel 2024 rinnova il suo gala internazionale al Teatro Carlo Felice, mentre organizza uno spettacolo benefico all’Ospedale Gaslini per i bambini ricoverati. In seguito al successo dei suoi eventi, Bellussi viene nominato nel 2024 “Senior Consultant per la valorizzazione del Nuovo Festival del Balletto di Nervi 2025”. Invita la compagnia dell’Hamburg Ballet ad esibirsi ai Parchi di Nervi nel luglio 2024 con la rappresentazione di Sogno di una notte di mezz’estate.

Nel novembre 2024 Jacopo Bellussi si aggiudica la manifestazione d’interesse della Fondazione Teatro Carlo Felice e viene nominato “Responsabile artistico del Festival di Nervi 2025”.