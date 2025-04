A San Fruttuoso torna la Festa di Primavera (sognando la pedonalizzazione di via Pendola)

Genova. Torna la Festa di Primavera organizzata dal Comitato San Fruttuoso col patrocinio del Municipio Bassa Valbisagno. La seconda edizione, in programma sabato 12 aprile dalle 15.30 alle 17.30 in via Tomaso Pendola, punta a raddoppiare il successo dello scorso anno.

Anche quest’anno sarà “una grande festa di comunità ritrovata” che coinvolge associazioni attive che operano quotidianamente a San Fruttuoso, tra danze, musica, teatro, cultura, attività ludiche ed educative. L’obiettivo, spiega il comitato, è “restituire uno spazio di aggregazione ai cittadini trasformando per un pomeriggio via Tommaso Pendola in un salotto verde dove proporre i progetti di verde pubblico, sicurezza stradale, quartiere 30 km/h, viabilità sostenibile e pedonale”. La strada si trasformerà per qualche ora in un boulevard/contenitore accogliente ricco di attività per le famiglie in festa rivolte a tutti, dai piccoli agli anziani , alle persone con disabilità.

Con l’occasione il comitato presenterà anche la nuova carta turistica di San Fruttuoso, i progetti di valorizzazione ciclopedonale come Galleria 53, la sognata area giochi di Villa Imperiale, “e tante altre sorprese”. Durante il confronto sul territorio per l’elaborazione del piano del verde del Comune di Genova il comitato aveva riproposto la pedonalizzazione permanente di via Pendola, la strada interna che collega piazza Martinez e piazza Terralba.

“Il Comitato San Fruttuoso – si legge – è un’assemblea libera e apartitica di cittadini riuniti dal 2017 in un comune progetto con lo scopo di ricostruire il tessuto sociale promuovendo la solidarietà, il decoro e la bellezza del quartiere a partire dai bisogni raccolti fra i cittadini del territorio anche tessendo una rete virtuosa fra le realtà associative che vi operano”.