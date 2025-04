Fdi, Francesco Maresca e Stella Frascà: “Lunedì 7 aprile raduno al teatro Stradanuova”

Genova. L’assessore comunale e candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali genovesi, insieme a Stella Frascà, avvocata, anche lei candidata per Fdi alle comunali danno appuntamento a lunedì 7 aprile alle 17e45 al teatro di Stradanuova in vico Boccanegra (vicino a via Garibaldi) per un “raduno”.

Maresca farà un bilancio degli otto anni da assessore prima con il sindaco Bucci e poi con Piciocchi: “Abbiamo cambiato la città e non dico che non abbiamo fatto errori ma abbiamo svegliato Genova – afferma – sono state valorizzate diverse aree della città, dalla nuova Fiera, al nuovo mercato di Corso Sardegna, fino al nuovo Parco delle Dune che sarà aperto questo mese, il Porto e il turismo sono stati i fattori trainanti, abbiamo costruito opere fondamentali come la Strada Superba e il nodo di San Benigno”.

Maresca fa una sintesi anche dei progetti futuri. “Per il futuro? Spingeremo con il governo per far restare l’Iva del porto in città a beneficio di tutti i cittadini Genovesi al fine di abbassare anche le tasse locali e poi continueremo ad investire sulle infrastrutture come la gronda e sui giovani”.

L’avvocata Stella Frasca’, dopo 15 anni al servizio dello sport in ruoli prestigiosi si appresta a candidarsi in coppia con Maresca. “Inizio questa avventura con l’entusiasmo che mi contraddistingue e la volontà di mettere a disposizione le competenze sviluppate in questi anni di lavoro e sacrifici. Sono convinta che, con la collaborazione dell’assessore Maresca e la sinergia con l’assessora regionale Simona Ferro, avremo la possibilità di realizzare tantissimi progetti a Genova e per Genova. Partiamo da una buona base ma si può sempre fare meglio e noi siamo pronti ad impegnarci e ad ascoltare le istanze dei cittadini”.