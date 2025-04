Euroflora, Santanchè: “Contribuisce a destagionalizzare il turismo”. Domani la visita di Salvini

Genova. “Euroflora 2025 non è solo una vetrina di bellezza e innovazione, ma anche una straordinaria opportunità per destagionalizzare il turismo, coinvolgendo attivamente la comunità locale e promuovendo le radici del nostro florovivaismo”. A sottolinearlo in un post è la ministra del Turismo Daniela Santanchè, attesa giovedì scorso all’inaugurazione dell’evento ma costretta a dare forfait per le disposizioni connesse al lutto nazionale per papa Francesco.

“Un evento che rappresenta un momento di straordinaria importanza per l’Italia, celebrando l’eccellenza del Made in Italy nel settore florovivaistico e la bellezza senza tempo della nostra nazione – scrive la ministra in un post su Facebook -. La splendida Genova è la cornice ideale per ospitare una manifestazione di portata internazionale come questa, destinata ad attrarre 250mila visitatori da tutta Italia, dalle regioni limitrofe di Francia e Svizzera, e ben 60 buyer internazionali, grazie al prezioso supporto di Agenzia Ice. Inoltre, la partecipazione del Regno del Bhutan, per la prima volta a Euroflora, testimonia la capacità di questo evento di promuovere la biodiversità a livello globale. E accogliamo con entusiasmo anche il Jardin Exotique di Monaco, le delegazioni spagnole e francesi, e quelle provenienti dalla Florida e dalla Thailandia, che arricchiranno ulteriormente questa edizione con la loro preziosa varietà rare ed esotiche”.

Il florovivaismo, ricorda Santanchè, è un “pilastro fondamentale” dell’economia perché “genera oltre 3 miliardi di euro di valore e contribuisce per il 4,7% alla produzione agricola nazionale. L’impegno verso la sostenibilità, con l’adozione delle linee guida per eventi ad alto impatto ambientale, sottolinea la responsabilità e la resilienza del nostro settore, che si posiziona come seconda potenza europea e terza a livello mondiale per l’export, con un incremento di 1,2 miliardi di euro nelle esportazioni e una bilancia commerciale attiva di 315 milioni di euro (dati Istat 2023). Le Regioni italiane, dal Nord al Sud, dimostrano un’eccellenza produttiva in termini di innovazione e qualità. Euroflora 2025 è un evento che unisce, che celebra la bellezza, la creatività e l’impegno delle nostre comunità. Auguro a tutti voi un’edizione di grande successo”.

E domani nel primo pomeriggio è prevista la visita alla manifestazione del vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, accompagnato dal viceministro Edoardo Rixi. Salvini aveva visitato Euroflora nel 2018, la prima delle due edizioni nei parchi di Nervi. Il leader leghista in mattinata parteciperà alla cerimonia di avvicendamento al comando della Capitaneria di porto di Genova, poi alle 18.30 sarà all’evento elettorale della Lega al Teatro della Gioventù.