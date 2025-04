Euroflora, rose e piante carnivore on stage. Federico Quaranta in cattedra tra sostenibilità e spiritualità

Genova. In un sabato baciato dal sole, Euroflora 2025 a Genova è stata letteralmente assaltata dal pubblico già di prima mattina. I bus turistici hanno occupato i posti disponibili in corso Quadrio e in corso Aurelio Saffi, un vero e proprio sciame di visitatori è arrivato dalla stazione ferroviaria di Brignole. “Siamo davvero soddisfatti di questo primo sabato di manifestazione – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – e di vedere davvero tanti i giovani e giovanissimi a conferma di un forte ricambio generazionale e della svolta di Euroflora verso un modello nuovo di floralies che propone, accanto alle eccellenze del florovivaismo made in Italy ed estero, i temi dell’architettura del paesaggio, della biodiversità, della sostenibilità e del turismo consapevole. Un nuovo format che si presta a cogliere i nuovi stili di vita contemporanei”.

Arene e sale strapiene di pubblico per le presentazioni e le lezioni in programma. Tra i tanti, l’evento dedicato alla trasformazione degli sciroppi ottenuti dai petali di rosa al tempo dei Dogi della Repubblica di Genova che ha unito storia, botanica con questa arte antica. Promosso dall’Associazione dei Produttori di Rose Antiche l’appuntamento ha guidato il pubblico in un viaggio affascinante nell’evoluzione dell’uso della rosa in ambito medico. E’ stata Vivienne Crosa di Vergagni, vicepresidente dell’associazione, a prodursi in una dimostrazione pratica arricchita da racconti storici dove è emersa la raffinatezza dei processi con cui le rose venivano trasformate in sciroppi, elisir profumati e preparati officinali, molto apprezzati nei sontuosi banchetti della nobiltà genovese e nei rituali terapeutici della medicina popolare e conventuale

Il fascino esercitato dalle piante carnivore – bellissimo il giardino al piano terreno del Padiglione Blu, uno spazio immersivo che ha saputo ricreare fedelmente gli habitat naturali, con muschi, nebbie artificiali e luci calibrate per esaltare colori e trasparenze – ha incantato il pubblico durante la presentazione curata dall’Associazione Italiana Piante Carnivore. Di queste creature vegetali dall’aspetto esotico e dalle strategie sorprendenti esistono esemplari rari e spettacolari provenienti da tutto il mondo, come la Dionaea muscipula, la celebre Venere acchiappamosche, fino alle spettacolari Nepenthes tropicali, con le loro trappole a forma di coppa, passando per le delicate e ingegnose Drosera. Durante l’incontro sono emerse curiosità evolutive legate a queste specie, che crescono in ambienti estremi e poveri di nutrienti, sviluppando meccanismi di sopravvivenza tanto affascinanti quanto efficaci. L’appuntamento ha rappresentato un’opportunità informativa dove, in modo chiaro e coinvolgente, è stato spiegato come funzionano le trappole, quali specie sono a rischio e come si possono coltivare in casa nel rispetto della natura.

Interesse al top per Federico Quaranta che all’interno della rassegna Euroflora Incontra ha presentato il suo monologo “Rispetto” in una esibizione coinvolgente e interattiva – dove il tema centrale della sostenibilità ha intrecciato riflessioni personali, osservazioni sulla società contemporanea e spunti letterari. Paragonando la definizione al pedale del pianoforte che allunga la nota, Quaranta ha insistito sulla necessità di azioni che facciano durare le cose nel tempo. Contrappone la sostenibilità osservata nell’agricoltura del nonno, basata sul riuso e sul ciclo naturale (letame, riparazione degli attrezzi), all’attuale economia lineare “produco-consumo” che ignora il riciclo e la riparazione. L’autore ha criticato l’ossessione per la crescita economica continua, domandandosi perché non si possa puntare al “buon vivere” e al miglioramento delle condizioni di vita, evidenziando invece l’iperconsumismo e l’obsolescenza programmata. L’autore suggerisce infine nel termine rispetto il vero significato di sostenibilità: rispetto per il pianeta, per gli uomini, per l’economia e per l’ecosistema, citando i muretti a secco come esempio di eredità da rispettare.

È iniziato oggi, con una lezione pratica dedicata al pino nero, il ciclo di lezioni del maestro giapponese Naeoki Maeoka, ospite d’eccezione nell’Arena Tamerice, al piano superiore del Padiglione Blu tutti i pomeriggi fino al 29 aprile. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi che desiderano avvicinarsi alla millenaria arte del bonsai e scoprirne i segreti direttamente da una delle voci più autorevoli a livello internazionale. Ogni pomeriggio, il maestro Maeoka guida il pubblico in un percorso affascinante tra tecnica, estetica e filosofia del bonsai, svelando alcune tecniche fondamentali per la corretta cura e la valorizzazione di queste piante simbolo di equilibrio tra uomo e natura, espressioni di un modo di vedere il mondo, quasi un coltivare sé stessi, e di imparare l’arte della pazienza, della forma e del rispetto per la natura vivente. Le lezioni sono gratuite, fino a esaurimento posti.

Il programma aggiornatissimo di domani, 27 aprile

Ore 10:00-18:00 Sala Agapanthus (piano ammezzato): Incontri a cura di ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane)

Ore 10:00-11:00 Arena Leccio: Talea e semina con metodo “furbo” con Simonetta Chiarugi, a cura di Casa facile

Ore 10:00 – 12:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 11.30-12:30 Area antistante il Palasport: Spazio Gardenia “Tropici con poca acqua. L’uso delle piante tropicali nei dry garden, sia in vaso sia in piena terra”. Con Emanuele Simeoli di Simegarden (vivaista esperto in piante tropicali a Napoli), Simonetta Chiarugi (scrittrice ed esperta in tecniche di riuso creativo nel giardinaggio)

Ore 11:30-12:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment per “Harmony in Bloom” presenta Purple Band – Genere: funk

Ore 12 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta Luca Scherani, concerto per pianoforte + ospiti(parte 1)

Ore 14:00-15:00: Arena Tamerice: Come creare le basi delle ghirlande con Simonetta Chiarugi, a cura di Casa facile

Ore 14:00-15:00 MSC Arena Ulivo: LM Architettura del paesaggio, Università e Politecnico di Torino presenta “Paesaggi e paesaggisti del futuro: incontri su formazione e innovazione nell’architettura del paesaggio”

Ore 13:00-16:00 Arena Roverella: Il Consorzio della Quarantina presenta “Dalle Ande agli Appennini: l’esposizione permanente sulle patate tradizionali del Parco Regionale dell’Aveto”. A seguire il Comune di Borzonasca organizza “Show cooking della Torta Baciocca”

Ore 14:00 – 17:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: “Il Parco dell’uomo” con il Centro di Educazione Ambientale e Sostenibile Parco 5 Terre, alla scoperta del paesaggio culturale e della biodiversità (Relatori Stefano Amoroso, Filippo Bordoni, Liliano Pupillo)

Ore 15:30-19:00 Arena Tamerice: Scuola d’Arte BONSAI presenta il maestro giapponese Naoki Maeoka, conosciuto in tutto il mondo per le sue eccellenti capacità pratiche, soprattutto nella valorizzazione estetica e nella corretta cura dei bonsai, che svelerà al pubblico alcuni segreti dell’antichissima arte dei bonsai.

Ore 14:30-16:30 Sala Ginestra: AITILiguria presenta “Eurofora 2025: un giardino di linguaggi”

Ore 15.30-16:30 Area antistante il Palasport: Spazio Gardenia “Coltiva, raccogli, intreccia. Dalla coltivazione del narciso alla trasformazione delle foglie secche in resistenti cordini per l’orto” – workshop sulle tecniche di cordage con Simonetta Chiarugi

Ore 15:30-16.30 Arena Leccio: Iren (Luce e Gas servizi) presenta “Il canto dell’albero – Una filastrocca per salvare il mondo” – un ecomusical realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Ortica.

Ore 16:00-16:30 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment per “Harmony in Bloom” presenta Purple Band – Genere: funk

Ore 16:30-18:30 Arena Roverella: Istituto Italiano Tecnologia presenta il robot per la potatura di precisione delle vigne – progetto in collaborazione tra IIT, Università Cattolica di Piacenza, RAISE

16:30 – 17:30 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: incontro “Sicuri sui sentieri” – Soccorso Alpino e Speleologico La Spezia, relatori Francesco Dambra, Valentina Iacchettini, Roberto Canese

Ore 17:00 -18:00 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta Luca Scherani, concerto per pianoforte+ospiti (parte 2)

Ore 17:00-19:00 MSC Arena Ulivo: Il Comune di Diano Marina presenta “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”