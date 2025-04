Euroflora rende omaggio a Papa Francesco: l’allestimento di Aster

Genova. Anche Euroflora rende omaggio a Papa Francesco con uno spazio dedicato al suo ricordo allestito nell’area centrale del Palasport.

Ideato e realizzato da Aster con il Comune di Genova, lo spazio è stato denominato “Panorama Bianco” e presenta un candido colpo d’occhio con ortensie bianche, calle, margherite, solani e violaciocche. Al centro la foto del pontefice con la scritta “Per favore non dimenticatevi di pregare per me“.

La manifestazione florovivaistica prenderà il via come previsto giovedì 24 aprile e sarà visitabile sino al 4 maggio con orario 9-19. La conferma è arrivata nel giorni in cui sono stati confermati i cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, i cui funerali si celebreranno a Roma sabato 26 aprile.

Alla cerimonia di apertura, prevista mercoledì 23 aprile, parteciperanno il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il sindaco facente funzion9 di Genova Pietro Piciocchi, il vicepresidente con delega all’agricoltura e alla floricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana, il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia, il presidente dell’International Association of Horticultural Producers Lenardo Capitanio e il presidente di Porto Antico di Genova Spa, società organizzatrice di Euroflora, Mauro Ferrando. Assenti invece i ministri inizialmente annunciati.