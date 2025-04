Euroflora, firmata dalla Regione Liguria la qualifica di manifestazione fieristica internazionale

Genova. Con decreto dirigenziale del settore commercio della Regione Liguria Euroflora, la più importante rassegna floreale italiana in programma dal 24 aprile al 4 maggio 2025 a Genova nel Waterfront di Levante, ottiene formalmente la qualifica di manifestazione fieristica internazionale. A comunicarlo è il consigliere regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.

Dopo il riconoscimento da parte di AIPH, International Association of International Producers, arriva oggi il riconoscimento utile ai fini dell’inserimento tra appuntamenti fieristici mondiali.

Risale al debutto nel1966 il primo doppio riconoscimento grazie a partecipazioni di altissimo livello da tutto il territorio nazionale e da Paesi Esteri. Per la tredicesima edizione sono confermati espositori da Francia, Principato di Monaco, Spagna, Stati Uniti, Thailandia e Bhutan. I buyers che parteciperanno alle due missioni – organizzate da Ice Agenzia per il 26 e 27 aprile e per il 2 e 3 maggio – arriveranno da Francia, Irlanda, Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria, Kazakhstan, Grecia.

Turchia, Dubai, Emirati Arabi e Canada. Altri buyers francesi sono attesi per la giornata del 28 aprile, aperta a tutti gli operatori del settore, per gli incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Genova con le aziende liguri dell’agri-food. Euroflora 2025, sempre grazie alla collaborazione con Ice, ha potuto contare su una importante campagna adv sulle principali testate di settore estere.

“La patente di internazionalità, rilasciata da Regione Liguria secondo i rigidi criteri nazionali stabiliti nell’ambito dell’intesa Stato Regioni – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova SpA Mauro Ferrando, soggetto organizzatore della manifestazione – conferma Euroflora, con la sua prestigiosa storia alle spalle e le profonde innovazioni destinate a stupire in questa edizione 2025, Euroflora come uno degli eventi più interessanti nel panorama fieristico internazionale. Rappresenta inoltre una garanzia di qualità per le missioni di operatori economici esteri che arriveranno a Genova. Voglio ringraziare lo staff dell’Assessorato per il grande lavoro svolto con i nostri uffici per il raggiungimento di questo obiettivo”.

“La prossima edizione di Euroflora si annuncia, anche grazie a questo ulteriore riconoscimento, un evento di grande richiamo internazionale e di straordinaria bellezza nelle aree rinnovate del Waterfront di Levante – commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana – Un risultato non scontato, figlio del grande lavoro svolto dalla struttura regionale, che rende merito a una manifestazione che, dal 24 aprile al 4 maggio, metterà in scena, in 85 mila metri quadri espositivi, il meglio del florovivaismo ligure”.