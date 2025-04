Euroflora, la soddisfazione di Coldiretti: “Riconoscimento di pubblico che premia il lavoro dei contadini liguri”

Genova. Numerosi premi conquistati, un bosco che respira, piante anti-inquinamento e la biodiversità della Riviera Ligure hanno già conquistato il folto pubblico: Coldiretti Genova fa un primo bilancio, assolutamente positivo, dall’inaugurazione ad oggi, con un numero di visitatori di assoluto rilievo che superano le previsioni.

Negli oltre 250 metri quadri allestiti al Padiglione Blu e diverse aree esterne, Coldiretti ha portato a Genova una vera e propria foresta urbana: settanta alberi ad alto fusto, milleduecento vasi e ottocento steli di fiore reciso e fronde verdi; oltre a zone umide, rifugi per insetti impollinatori, aree scolastiche e ambienti sanitari ricostruiti per mostrare l’importanza delle piante nella riduzione dell’inquinamento indoor. Una vetrina d’eccellenza per la sostenibilità ambientale e sociale, capace di unire innovazione e tradizione ligure.

“Un riconoscimento di pubblico che premia il lavoro dei nostri florovivaisti, la qualità delle nostre produzioni e la forza del territorio”, sottolineano Luca Dalpian e Paolo Campocci, Presidente e Direttore di Coldiretti Genova. “Portare Genova sotto i riflettori internazionali attraverso il verde significa parlare di futuro, salute, economia, ambiente. Significa costruire una nuova consapevolezza, che trova nella biodiversità ligure un valore assoluto.”

“Il successo di una manifestazione come Euroflora rappresenta non una vetrina importante non solo per le imprese florovivaistiche, ma per l’intero sistema economico territoriale locale”, aggiungono. “Una dimostrazione concreta di come la cura per l’ambiente e la qualità produttiva siano fattori strategici di sviluppo. L’agricoltura, oggi più che mai, è al centro della sfida globale per il benessere e la sostenibilità.”

Dal Bosco che Respira alla lotta contro le polveri sottili, passando per il riuso dei materiali potati e la valorizzazione delle specie locali, Coldiretti ha voluto trasformare Euroflora in una grande occasione di promozione territoriale e culturale, affermando con forza il principio che “verde è vita”.