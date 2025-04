Euroflora, il 23 aprile al Waterfront di Genova l’inaugurazione con la ministra Santanché

Genova. Sarà la ministra del Turismo Daniela Santanché ad aprire ufficialmente mercoledì 23 aprile alle 16 la 13esima edizione di Euroflora, la mostra internazionale di piante e fiori sarà aperta al pubblico da giovedì 24 aprile per proseguire fino a domenica 4 maggio.

Insieme a Santanché, tra le autorità previste il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, il sottosegretario al Mit Edoardo Rixi, il presidente dell’International Association of Horticultural Producers Leonardo Capitanio, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, il vicesindaco reggente di Genova Pietro Piciocchi e il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando.

“Dopo la pioggia che ha contrassegnato questi ultimi giorni, l’atteso cambiamento del meteo è arrivato e il bel tempo si preannuncia stabile – sottolinea il capoprogetto di Euroflora Corrado Brigante – consentendo così oggi e domani di proseguire i lavori di rifinitura dei 154 giardini collocati nelle aree esterne e interne della manifestazione, 85mila metri quadrati di cui oltre la metà al coperto”.

Come prescrive il regolamento di AIPH per le floralies internazionali, al termine dei lavori di allestimento, previsti per domani alle 20 (tranne per le aree dedicate alle composizioni floreali e ai fiori recisi dove i lavori saranno consentiti fino alle 22) tutti gli spazi dovranno essere resi anonimi affinché le giurie, in azione dalle ore 8 di mercoledì 23, possano svolgere il loro lavoro senza conoscere il nome dei singoli espositori.

Una macchina complessa, coordinata dalla paesaggista Caterina Tamagno per conto di Porto Antico di Genova Spa e dall’agronomo Giorgio Costa, dirigente di Aster Genova, che coinvolgerà complessivamente 154 persone: 35 giurie composte da 3 persone, 35 segretari di giuria e 8 capi area a cui si aggiungono, come referenti. 6 membri del comitato scientifico, tra cui il presidente di AIPH Leonardo Capitanio.

Tra i giurati al lavoro, alcuni dei nomi più quotati nel settore del florovivaismo italiano e internazionale, dal segretario generale di AIPH Tim Briercliffe a Philippe Lecoufle di Vacherot e Lecoufle, una delle più antiche aziende francesi produttrici di orchidee, a Jan-Willem Noom, docente di Progettazione e gestione del paesaggio della prestigiosa facoltà di agraria dell’Università olandese di Weningen, e al responsabile dei Giardini del Quirinale Mauro Piacentini.

E poi ancora il presidente dell’Associazione Direttori e Tecnici dei Giardini Pubblici Alessandro Bedin, il direttore dei Giardini del Comune di Torino Claudio Bertolotto e il past president dell’Ordine degli agronomi Sabrina Diamanti. In giuria anche i progettisti delle ultime due edizioni di Euroflora, Matteo, Antonio e Marta Lavarello per lo Studio Lavarello e Egizia Gasparini e Valentina Dallaturca per Dodi Moss, il patron di Orticolario Moritz Mantero, la “signora dei tulipani” Consolata di Pralormo, Gianfranco Giustina, a lungo responsabile dei giardini della famiglia Borromeo, cui si deve la trasformazione dell’Isola Madre in uno dei più bei giardini d’Italia, Claudio Littardi, tra i più quotati esperti di palme a livello mondiale, Gian Mario Motta, referente italiano dell’International Camellia Society.