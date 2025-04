Euroflora, con Porto Antico e Amiu un evento a “basso impatto ambientale”

Genova. Un passo avanti per un presente e un futuro più verde: Comune di Genova, Porto Antico di Genova S.P.A. e AMIU Genova S.P.A. uniscono le forze per realizzare eventi ad alta sostenibilità ambientale, sensibilizzando il pubblico sulla necessità di stili di vita più sostenibili e responsabili.

Sotto la lente dell’impegno condiviso per la tutela del pianeta, è stato siglato oggi un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Genova, rappresentato dalla Dott.ssa G. Pesce, Direttore della Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, Porto Antico di Genova S.P.A., rappresentato dal Dott. Vincenzo Monaco, Direttore Generale, e AMIU Genova S.P.A., rappresentata dal Dott. Giovanni Battista Raggi, Presidente.

L’accordo pone al centro l’adozione delle “Linee Guida operative e requisiti di sostenibilità per eventi outdoor e indoor” elaborate dal Comune di Genova, con un focus specifico sull’organizzazione di Euroflora 2025 come modello di evento a basso impatto ambientale, e con l’obiettivo di estendere questo approccio a tutte le future manifestazioni di rilievo. Questa manifestazione florovivaistica di livello internazionale, ospitata a Genova dal 1966 e riconosciuta da AIPH, rappresenta un’occasione strategica per dimostrare l’impegno della città verso la sostenibilità ambientale.

La sinergia tra comune di Genova, Porto Antico e Amiu nasce dalla consapevolezza che la realizzazione di eventi debba integrarsi armoniosamente con l’ambiente, lasciando un’eredità positiva per la comunità. In linea con gli ambiziosi traguardi di Genova come “Green Deal City” entro il 2050 e con le strategie delineate in Lighthouse Genova Città Faro e nell’Action Plan Genova 2050, il Protocollo d’Intesa mira a trasformare il modo in cui gli eventi vengono concepiti, pianificati e realizzati in città.

Il Comune di Genova si impegna a essere un facilitatore di questo processo, offrendo supporto e know-how per l’applicazione efficace delle Linee Guida. Porto Antico di Genova S.P.A. e AMIU Genova S.P.A. assumono un ruolo attivo nell’implementazione di soluzioni innovative per la riduzione dei consumi, la gestione circolare dei rifiuti, la promozione di trasporti a basse emissioni e la compensazione delle emissioni residue.

“Il nostro obiettivo è fare di Euroflora un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale per la sua sostenibilità ambientale, dimostrando concretamente come la straordinaria valorizzazione della floricoltura e della biodiversità possa e debba procedere di pari passo con un profondo e autentico rispetto per l’ecosistema che ci ospita” – le parole del Presidente di Porto Antico Spa Mauro Ferrando – “Solo per fare un esempio, in merito alla mobilità per raggiungere Euroflora valorizziamo l’impiego prioritario di mezzi di trasporto pubblico, con posti auto interni riservati agli espositori, ai soli mezzi di servizio e ai visitatori con disabilità e spazi riservati ai bus. Come Porto Antico, fondamentale centro propulsore degli eventi in città per il tempo libero, il divertimento e il turismo, ci dedichiamo quotidianamente a diffondere una cultura della sostenibilità agendo da catalizzatori per incentivare fornitori, partner, il pubblico e ogni singola persona coinvolta ad adottare comportamenti sempre più responsabili e consapevoli nei confronti dell’ambiente”.

“AMIU Genova conferma il proprio impegno per rendere Euroflora 2025 un evento in linea con le Linee guida per la sostenibilità degli eventi promosse dal Comune di Genova” – conferma Giovanni Battista Raggi, presidente di AMIU. – “In collaborazione con Porto Antico e l’Amministrazione comunale, AMIU lavorerà per garantire la corretta gestione dei rifiuti, promuovere la raccolta differenziata, il riuso e il compostaggio, ridurre l’impatto ambientale complessivo e sensibilizzare il pubblico su pratiche sostenibili, in un’ottica di economia circolare”.