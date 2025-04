Genova. Una giornata di sole, primaverile sì ma forse anche un po’ estiva, ha riscaldato il sabato del primo fine settimana di esposizione per Euroflora 2025, una delle più grandi e attese floralies del Mediterraneo. E la risposta del pubblico è stata immediata con una affluenza copiosa e stand affollati, senza eccessivi disagi per traffico, viabilità e accessibilità al quartiere fieristico.

A dare il proprio contributo “logistico” le modalità di vendita on line dei biglietti, che hanno permesso a centinaia di persone di avere un accesso praticamente diretto all’esposizione, mentre sono letteralmente andati a ruba i biglietti scontati grazie alla collaborazione con Amt, che ha previsto per tutti i titolari di abbonamenti annuali, un prezzo di ingresso praticamente dimezzato, da 25 a 15 euro.

Genova24 questa mattina “ha fatto un giro” all’interno dei Euroflora, cercando di capire, aldilà dell’estetica e degli inevitabili confronti con le edizioni del passato, recente e lontano, il clima di questa grande e attesa esposizione, che per la nostra città rappresenta un biglietto da visita a livello internazionale. Molto interesse per gli stand di vendita delle piante, curiosità per i vari allestimenti e per la presenza di piante da ogni parte del mondo, mentre un po’ di calca l’abbiamo potuta registrare sul ponte che salta uno dei nuovi canali costruiti nell’ambito del Waterfront e che permette l’accesso all’area del padiglione Jean Nouvel: essendo l’unico passaggio oggi percorribile inevitabilmente la passerella si trasforma in un imbuto con l’incontro dei flussi. Quello che abbiamo visto lo trovate nella nostra gallery fotografica

L’esposizione

Euroflora si estende su una superficie di 85mila metri quadrati, per un’area espositiva suddivisa in cinque zone principali: piazzale Kennedy, con i suoi 30mila metri quadrati; il Palasport; la tensostruttura di quasi 10mila metri quadrati al coperto; una suggestiva area marina da 10mila metri quadrati con i suoi 60 pontili, 3 isole e 10 giardini galleggianti; il Padiglione Blu che si sviluppa su due piani da 20mila metri quadri ciascuno. Il piano terra è caratterizzato dall’Origami Rete e dalla passerella rialzata, mentre al primo piano è pronto lo spettacolo di composizioni floreali, fiori recisi e collezioni di bonsai, grazie anche alla presenza di riconosciuti e autorevoli maestri fioristi e floral designer tra cui Federico Silvestri, Fabrizio Panone, Silvano Erba, Jessica Tua, Marina Bulatova.

Il progetto di Euroflora, firmato dall’architetto Matteo Fraschini per Urges-Gruppo Valagussa, si dipana tra arte e natura: lungo il percorso installazioni pensate ad hoc consentono al visitatore di alzarsi rispetto al livello del suolo per poter godere di una vista d’insieme della manifestazione: è tutto una promessa il “mirador fiorito” affacciato sul mare in Piazzale Kennedy, il ponte pedonale di 140 metri nel padiglione Blu, tre origami che reinterpretano liberamente la figura della vela, del fiore (la strelitzia) e della rete da pesca, valorizzano, agli occhi dei visitatori, l’insieme degli allestimenti.

Porte aperte ai visitatori dalle 9.00 alle 19.00, tutti i giorni fino a domenica 4 maggio. Il prezzo del biglietto intero è di 25 euro (ridotto a 18 euro) oltre ai diritti di prevendita.

Info e biglietti

Il sito www.euroflora.genova.it fornisce informazioni, è biglietteria on-line, e assiste gli espositori in tutte le fasi di rapporto con gli organizzatori. Al sito si affiancano Facebook e Instagram.

Euroflora sarà aperta tutti i giorni da giovedì 24 aprile a domenica 4 maggio dalle 9 alle 19.

I prezzi dei biglietti, a data fissa, sono:

Intero: € 25,00 + € 1,50 prevendita

Ridotto: € 18,00 + € 1,50 prevendita (tariffa valida per i nati tra il 23/04/2009 e il 23/04/2019 e per disabili con disabilità compresa tra il 67% e il 99%)

Gruppi: € 22,00 + € 1,50 di prevendita – si accede alla tariffa “gruppi” per acquisti cumulativi per almeno 25 persone (ogni 25 paganti si acquisisce un titolo gratuito).

Opzionando la soluzione Re-booking al momento dell’acquisto è possibile cambiare la data della visita in qualsiasi momento. Ingresso gratuito per disabili con accertata disabilità pari al 100% + accompagnatore (se diritto all’accompagnatore previsto formalmente); bambini nati dal 23/04/2019 in avanti; accompagnatori di gruppi.

I biglietti si acquistano sul sito www.euroflora.genova.it o su www.ticketone.it e nei punti vendita convenzionati Ticketone. All’ingresso della manifestazione sarà attivo un servizio biglietteria. A Genova ticket office in Porto Antico, e nei punti Genova Experience in piazza De Ferrari e in via San Lorenzo.