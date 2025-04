Euroflora 2025, navette Amt gratuite e pacchetto park+bus: come arrivare con i mezzi pubblici

Genova. Conto alla rovescia per Euroflora 2025, in partenza al nuovo Waterfront giovedì 24 aprile e in scena sino al 5 maggio. Un evento su cui Comune e Regione contano molto per attrarre turisti e visitatori, che comporta una serie di modifiche alla viabilità in vista degli accessi e della manifestazione.

Euroflora 2025, come arrivare in autobus

Amt ha dunque predisposto un servizio di navetta gratuita per consentire l’accesso al nuovo parco urbano di piazzale Kennedy con i mezzi pubblici, in modo da non “intasare” la zona della Foce e agevolare l’arrivo dei visitatori.

Le navette bus gratuite, identificate dalla targa Euroflora 2025, effettueranno percorsi circolari con capolinea e fermate appositamente segnalati:

Euroflora 2025 Brignole-Waterfront: viale Duca d’Aosta, viale B. Bisagno, viale B. Partigiane, rotonda 9 Novembre 1989, viale B. Partigiane, viale B. Bisagno, viale Duca d’Aosta. La linea farà servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.30.

E uroflora 2025 Porto Antico-Waterfront: via Turati, piazza Cavour, corso Quadrio, corso A. Saffi, viale B. Partigiane, rotonda 9 Novembre 1989, viale B. Partigiane, viale B. Bisagno, corso A. Saffi, corso Quadrio, piazza Cavour, via Turati. La linea farà servizio nella fascia oraria compresa tra le ore 08.30 e le ore 19.30.

Alle navette si aggiungono le principali linee bus Amt che effettuano fermate in prossimità di Euroflora 2025:

Linea 13 Caricamento-Prato (fermate consigliate Saffi 1/Questura in direzione Caricamento e Saffi 6/Questura in direzione Prato più un breve percorso a piedi)

Linea 20 via Rimassa-piazza V. Veneto (fermata consigliata capolinea via Rimassa più un breve percorso a piedi)

Linea 31 ospedale Gaslini-Stazione Brignole (fermate consigliate Marconi2/Fiera in direzione Brignole e Marconi 1/Fiera direzione ospedale Gaslini)

Attivato il servizio integrato parcheggio+ bus

È stato inoltre attivato il servizio integrato Park+Bus: il ticket di sosta per i parcheggi Carignano, Centro, via Piave e zona M (via Bovio, via G. Bruno, via Campanella, via Don Minzoni, via Galli, corso Italia, via Martorelli, via Righetti, via Sauro) comprende il viaggio a bordo dei mezzi Amt, esclusivamente verso Euroflora e ritorno, per tre persone, nel giorno di validità del ticket.

Anche i pagamenti delle tariffe forfettarie effettuati attraverso le app Easypark, Pyng, MyCicero e GoGoGe saranno ritenuti validi ai fini dell’utilizzo del servizio bus, come verificabile all’interno dell’App stessa.