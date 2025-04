Euroflora 2025, lunedì la conferenza del geologo Mario Tozzi: “Prove tecniche di estinzione”

Genova. Lunedì 28 aprile si preannuncia una giornata ricca di appuntamenti a Euroflora. Per la prima volta nella storia della manifestazione, l’intera giornata della rassegna genovese di piante e fiori, aperta fino al 4 maggio, sarà dedicata all’incontro tra aziende florovivaistiche e acquirenti accreditati.

Tra gli appuntamenti più attesi, spicca l’incontro con Mario Tozzi, noto geologo e divulgatore scientifico. All’arena Msc Ulivo, con inizio a mezzogiorno, il primo ricercatore del CNR terrà una conferenza dal titolo quanto mai provocatorio e attuale: “Prove tecniche di estinzione“. Con la consueta capacità comunicativa, attraverso un’analisi rigorosa dei dati scientifici e uno sguardo acuto sulle dinamiche del nostro tempo, Tozzi offrirà al pubblico di Euroflora spunti di riflessione fondamentali sull’importanza della tutela della biodiversità e sulla necessità di un cambio di paradigma nelle nostre interazioni con l’ambiente. Un’occasione unica per ascoltare una voce autorevole del panorama scientifico italiano e per approfondire temi di vitale importanza in un contesto di straordinaria bellezza naturale.

Parallelamente, nello stand del Parco Nazionale delle Cinque Terre, nell’area della Marina, dalle 10 alle 12, si terranno laboratori scientifici curati da esperti del CREA di Firenze e Bologna, con al centro parole chiave come ecosistemi, biodiversità, metodi di controllo biologico per i vigneti e dell’importanza delle api selvatiche.

La giornata sarà arricchita anche da presentazioni e dimostrazioni divulgative: all’Arena Leccio, in tarda mattinata, l’Associazione Le Rose della Valle Scrivia illustrerà l’uso dello sciroppo di rose nella tradizione orale, mentre all’Arena Roverella il Comune di Mezzanego presenterà i noccioleti come elemento caratteristico del paesaggio rurale, con una dimostrazione pratica della creazione delle tradizionali collane di nocciole. Nel pomeriggio, si alterneranno altri eventi: un incontro sulle piante aromatiche e il verde urbano, organizzato da Greenitaly by Fiere di Parma, laboratori sull’ecosistema marino con l’Acquario di Genova, un concerto di musica classica e sinfonica del Comune di Zoagli, e un incontro dedicato all’arte dei bonsai con il maestro giapponese NaoKi Maeoka.

E ancora, gli interventi dell’Istituto Italiano di Tecnologia sulla ricerca scientifica applicata all’agricoltura sostenibile e alle bioplastiche, e le attività dedicate ai più piccoli, tra cui il laboratorio del Comitato Italiano per l’Unicef, e un momento artistico nell’area della Regione Liguria, dove la fotografa Rossella Murgia coinvolgerà il pubblico, in particolare bambini e ragazzi, con il laboratorio “Fotografia a tema floreale”. Infine, Euroflora aprirà le sue porte all’inclusività con una visita speciale organizzata dall’Istituto Davide Chiossone. Un gruppo di persone con disabilità visiva, accompagnato dal personale di Porto Antico di Genova, esplorerà i profumi e le texture della mostra, in programma a Genova fino al 4 maggio. L’iniziativa mira a condividere l’esperienza sensoriale unica di Euroflora attraverso le voci e le percezioni dei partecipanti, incoraggiando altre persone con disabilità a vivere appieno lo spettacolo floreale.

LUNEDÌ 28 APRILE

Ore 10:00-18:00 Sala Agapanthus (piano ammezzato): per la prima volta nella sua storia, Euroflora dedica una intera giornata all’incontro tra aziende produttrici e compratori

Ore 10:00-12:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: Laboratori scientifici CREA DC Firenze & CREA AA Bologna su ecosistema e biodiversità, controllo biologico in vigneto, api selvatiche con Marino Quaranta, Elena Gagnarli, Sauro Simoni

Ore 10:00-13:00 Sala Ginestra (piano ammezzato): E’ convocato il Consiglio Direttivo di ANVE (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori)

Ore 10:30-11:30 Arena Leccio Associazione Le Rose della Valle Scrivia presenta “Lo sciroppo di rose nelle fonti orali”

Ore 11:00 Stand regione Liguria: la fotografa Rossella Murgia terrà un laboratorio dal titolo “Fotografia a tema floreale”

Ore 11:00-12:00 Arena Roverella: Comune di Mezzanego presenta “I noccioleti: paesaggio rurale di interesse storico. Dimostrazione sulla creazione delle collane di nocciole (reste)”.

Ore 12:00-13:00 MSC Arena Ulivo: “Euroflora Incontra” – Mario Tozzi, primo ricercatore del CNR, geologo, divulgatore scientifico, saggista, autore e conduttore televisivo italiano, a Euroflora con “Prove tecniche di estinzione”

Ore 12:00-13:00 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” Valentina Rosasco – Bass Blossom (temi celebri riarrangiati per contrabbasso e loop station)

Ore 13:30-14:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment per “Harmony in Bloom” presenta Magic 4 Ends – Genere: classica, jazz

Ore 14:00-16:00 Sala Erica (piano ammezzato): Greenitaly by Fiere di Parma presenta “Le piante aromatiche e il verde urbano”

Ore 14:00-17:00 Stand Parco Nazionale Cinque Terre: presenta il laboratorio “Le praterie sommerse del mar mediterraneo” – Acquario di Genova – Vasca tematica sulla Posidonia oceanica e mini-incontri divulgativi (15 min) con Chiara Galli

Ore 14:00-16:00 Arena Roverella: Il Comune di Zoagli presenta la 10° edizione del Festival Sibelius con un concerto di musica classica e sinfonica per archi e pianoforte

Ore 14:30-18:30 Sala Ginestra (piano ammezzato): Camera Di Commercio Di Genova: Giunta e Consiglio

Ore 14:30-19:00 Arena Tamerice: Scuola d’Arte BONSAI presenta il maestro giapponese Naoki Maeoka, conosciuto in tutto il mondo per le sue eccellenti capacità pratiche, soprattutto nella valorizzazione estetica e nella corretta cura dei bonsai, che svelerà al pubblico alcuni segreti dell’antichissima arte dei bonsai.

Ore 15:00-16:00 Arena Leccio – Comitato Italiano per l’Unicef presenta il laboratorio per bambini “Conoscere il mondo vegetale attraverso osservazioni e giochi”

Ore 15:00-16:00 MSC Arena Ulivo: Città Metropolitana di Genova presenta “Giardino Botanico di Pratorondanino: fiori e non solo…”

Ore 16:30-17:00 MSC Arena Ulivo: Riviera Music Entertainment per “Harmony in Bloom” presenta Magic 4 Ends – Genere: classica, jazz

Ore 17:00-18:00 Arena Leccio: Accademia Musicale Lizard per “Naturalmente Acustico” presenta Fabio Grassano e Giulia di Tavi – Electric Wizardly Guitar (improvvisazione chitarra e loop station)

Ore 17:30-18:30 Arena Roverella: L’Istituto Italiano Tecnologia presenta ricerche e risultati sulle smart materials: soluzioni tecnologiche per una agricoltura sostenibile e bioplastiche prodotte a partire da scarti vegetali.