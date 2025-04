Euro Cup, Pro Recco: domani alla Sciorba la semifinale di andata contro il Sabadell

Recco. C’è il Sabadell tra la Pro Recco e la finale di Euro Cup. Domani, al polo natatorio My Sport Sciorba di Genova, i biancocelesti affrontano alle ore 21 i vice campioni di Spagna nella semifinale di andata. Mister Sukno dovrà fare i conti con le assenze di Fondelli ed Echenique. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Euroaquaticstv.com. Il ritorno in Spagna si giocherà il 24 Aprile.

“Affrontiamo una squadra forte, con una difesa solida, un ottimo portiere, grandi tiratori, una formazione completa in ogni posizione – le parole del difensore americano Jack Larsen, arrivato a gennaio in Liguria -. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, sul nostro gioco. Rappresentare questo club è un sogno, arrivare in finale sarebbe incredibile. Abbiamo lavorato duro tutto l’anno, vogliamo aggiungere un altro capitolo alla storia della Pro Recco. Il mio ambientamento in questi mesi è stato assolutamente fantastico: tutti mi hanno accolto come in famiglia fin dall’inizio. È un sogno che si avvera”.

I biglietti si possono acquistare su Vivaticket.com, nei punti vendita autorizzati indicati sul sito e il giorno della partita in piscina dalle 19:30.

Gli arbitri dell’incontro saranno Georgios Stavridis (Grecia) e Matan Schwartz (Israele). Delegato il georgiano Alexander Bitadze.