Escort in cambio di appalti Amiu: i giudici vanno in pensione e le motivazioni della sentenza arrivano dopo 18 mesi

Genova. Le motivazioni della sentenza di appello del processo per le escort e gli altri favori fatti all’ex dirigente di Amiu Corrado Grondona da una serie di imprenditori sono arrivate una settimana fa, un anno e mezzo dopo la sentenza, che aveva di fatto confermato le condanne in primo grado con solo lievi riduzioni di pena.

Il 20 ottobre 2023 infatti il collegio presieduto dal giudice Giuseppe Diomeda (giudici a latere Roberto Carta e Nicoletta Cardino) aveva condannato Grondona a 5 anni e sei mesi di carcere (erano 5 anni e 9 mesi in primo grado), confermato le condanne a 4 anni e sei mesi per Vincenzio e Gino Mamone e lievemente ridotto quelli di altri imputati Stefano e Daniele Raschellà sono stati condannati a 4 anni, 3 anni per Roberto Ademio. Sempre in appello era stato ridotto nettamente invece il risarcimento per l’ingiusto profitto che gli imputati in solido dovranno pagare ad Amiu: in primo grado era stato stabilito il risarcimento per oltre un milione di euro, ridotto in appello a circa 200mila euro. Erano stati gli avvocati degli imputati (difesi fra gli altri da Nicola Scodnik e Alessandro Sola) a chiedere in appello una perizia per quantificare correttamente il profitto.

Il punto è che il processo di appello era durato molto a lungo, circa un anno, dilatando i tempi di un’inchiesta già lunga di per sé (l’indagine coordinata dal pm Francesco Cardona era deflagrata nell’autunno del 2014 con l’arresto di Grondona e di altri imputati). E le condanne in appello sono arrivate sul filo della prescrizione (che avrebbe cancellato tutti i reati solo due mesi dopo nel dicembre 2023).

Per questo gli avvocati attendevano le motivazioni per presentare comunque il ricorso in Cassazione.

Ma cosa è accaduto tra il 23 ottobre 2023, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello e il 2 aprile 2025, cioè cinque giorni fa data in cui sono state depositate le motivazioni? E’ successo che a distanza di poco tempo tutti e tre i giudici sono andati in pensione. E così le motivazioni le hanno scritte non nei 90 giorni canonici, bensì ci han messo 18 mesi. E se è vero che, visto che i reati si sarebbero comunque prescritti dopo due mesi in pratica non è cambiato molto, una tempistica così dilatata – nel tribunale di Genova – nessuno l’aveva mai vista.

I reati e le condanne anche pesanti adesso potrebbero essere prescritte, sempre che la Cassazione non dichiari irricevibili i motivi dei ricorsi che nei prossimi giorni saranno presentati dagli avvocati degli imputati.