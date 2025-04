Un’escape room dentro una ex banca, a Genova la nuova realtà tra mistero e adrenalina

Genova. Intelligenza artificiale e domotica sono le caratteristiche della nuova escape room del franchising Cronos che apre i battenti questo martedì 15 aprile alle 18 in via Milano a Genova.

Uno spazio di 300 metri quadri, sfitto da circa dieci anni, che ospiterà a regime sei stanze di fuga. Si parte con le room Psycho Hospital 1969, Tomba di Tutankhamon, Area 51 e The jungle game, mentre il tema delle altre due stanze stanze sarà svelato nei mesi successivi sul sito.

Le stanze della nuova escape room a Genova

La nuova escape room genovese del Franchising Cronos avrà da subito attive quattro stanze di fuga: Psycho Hospital 1969, un ospedale psichiatrico abbandonato che nasconde inquietanti misteri, la Tomba di Tutankhamon, dove i partecipanti si trasformeranno in archeologi catapultati in un passato ricco di tesori ai quali potranno accedere trovato la chiave che custodisce la misteriosa tomba del faraone.

E’ seguita dalla room Area 51, dedicata invece agli amanti della scienza e dell’ufologia per scoprire dei segreti che la più grande potenza mondiale tuttora nasconde, e The Jungle Game, un regno perduto dove la scienza ha riportato in vita un essere vivente estinto milioni di anni fa: la sfida, qui, sarà quella di riuscire a fuggire prima che la temibile bestia si liberi. Il tema delle ultime due stanze sarà reso noto nei prossimi mesi.

Il team della nuova escape room di via Milano è formato per operare in regia e controllare i computer ai quali è affidata la gestione intelligente dell’evoluzione del gioco di ogni stanza: da effetti speciali, audio, video, luci, fino a macchine del fumo, aiuti e progressione del percorso.

“Le scenografie, che riproducono le realtà dei temi di ogni stanza, sono curate in ogni dettaglio per offrire il massimo senso di realtà a ogni partecipante – spiega Cristian Tagliaferro, giovane titolare della nuova escape room Cronos di Genova e già gestore di quelle presenti a Varese e Novara – ho utilizzato le mie conoscenze anche in ambito edile per realizzare diverse parti delle room, ogni materiale, oggetto ed effetto, come ad esempio un’arpa laser che bisogna suonare seguendo una certa melodia per potere procedere, è stato messo a punto mantenendo i massimi standard di qualità e tecnologia presenti sul mercato, per differenziarci e offrire al pubblico un’esperienza profondamente realistica e immersiva che si ricorderà”.