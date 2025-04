Esami e tesine superati con l’aiuto del prof via whatsapp: docente e studenti faranno i lavori socialmente utili

Genova. Il giudice Genova Massimo Deplano ha disposto 350 giorni (2 ore al giorno) di lavori di pubblica utilità per il docente delle superiori, attualmente dirigente di un’istituto del ponente genovese, accusato dalla Procura di aver suggerito a 25 studenti universitari le risposte agli esami della facoltà di Economia tramite WhatsApp, e scritto per alcuni di loro tesi di laurea a pagamento. Il docente dovrà anche versare all’Università di Genova circa 11 mila euro come risarcimento danni.

Anche gli studenti hanno ottenuto la messa alla prova. Per loro sono sono stati disposti 80 giorni di lavori di pubblica utilità (sempre per 2 ore al giorno). E anche loro dovranno risarcire l’Ateneo con 2mila euro per ogni esame o tesi ritenuti frutto del comportamento contestato.

Non è stata fatta alcuna distinzione fra chi ha ottenuto più aiuti o meno né una differenziazione fra esami e tesi. Il ventiseiesimo studente imputato invece ha scelto di affrontare il processo.

L’inchiesta, condotta dai militari del nucleo metropolitano della guardia di finanza, era nata in seguito alle segnalazioni di alcuni studenti che avevano notato che chi seguiva le ripetizioni private del prof indagato superava sempre l’esame di ragioneria generale e consegnava ottime tesine a tempi di record. Gli episodi contestati sono avvenuti fra il 2018 e il 2019. Il prof era stato colto sul fatto dai finanzieri mentre suggeriva con il cellulare le risposte a diversi esami e un militare si era addirittura ‘infiltrato’ in alcune classi e aveva verificato in diretta come andavano le cose.

Gli studenti indagati, tutti appartenenti alla buona borghesia genovese, sono assistiti tra gli altri dagli avvocati Lorenza Rosso, Nicola Scodnik, Maurizio Tonnarelli, Ernesto Monteverde, Massimo Boggio, Andrea Vernazza, Maurizio Mascia e Stefano Savi, mentre il professore è difeso dall’avvocato Federico Figari.