Entella premiato in Regione per la promozione in Serie B: “È un segnale per tutti i liguri”

Genova. Il presidente della Regione Liguria e l’assessore regionale allo Sport hanno ricevuto questa mattina, nella Sala della Trasparenza, i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza della Virtus Entella, il club chiavarese recentemente promosso in Serie B. Alla cerimonia erano presenti il presidente Antonio Gozzi, l’allenatore Fabio Gallo con il suo staff e la squadra biancoceleste. Per celebrare il traguardo raggiunto, presidente e assessore hanno consegnato una targa e la bandiera della Regione al mister e al presidente del club. In segno di gratitudine, la Virtus Entella ha donato alla Regione due maglie da gioco e il pallone ufficiale della stagione di Serie C 2024/2025.

“La Liguria colleziona grandi risultati sportivi anche nel calcio – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. La promozione della Virtus Entella in Serie B è un messaggio forte, perché dimostra che chi si impegna e lavora con costanza ottiene grandi risultati. È un segnale per tutti i liguri, per la città di Chiavari e per gli imprenditori che scelgono di investire nel proprio territorio, generando valore economico in tutti i settori e creando un legame con la cittadinanza. La Virtus Entella è a tutti gli effetti ambasciatrice della Liguria Regione Europea dello Sport. Complimenti alla squadra, alla dirigenza, allo staff e al presidente Antonio Gozzi, con un sincero augurio di successo per il futuro”.

“Il successo della Virtus Entella in Serie C è un evento di grande importanza non solo per Chiavari, ma per tutto il territorio ligure – spiega l’assessora allo Sport Simona Ferro – Si tratta a tutti gli effetti del più importante risultato calcistico ottenuto nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Una promozione meritatissima arrivata al termine di un percorso netto che ha visto la squadra perdere una sola partita in tutto il campionato. La Virtus Entella, voglio sottolinearlo, rappresenta un esempio virtuoso dentro e fuori dal campo, perché in questi anni è stata capace di affiancare ai successi sportivi tante iniziative dal profondo valore sociale, come la nascita a Chiavari del primo asilo nido finanziato e sostenuto da un club di calcio italiano”.

“Ringrazio di cuore il presidente della Regione e l’assessore allo Sport per aver voluto rendere omaggio alla Virtus Entella – aggiunge il presidente del club biancoceleste Antonio Gozzi -. Per noi essere qui, nel palazzo della Regione Liguria, rappresenta un onore e, allo stesso tempo, un premio per quanto questo gruppo straordinario è riuscito a ottenere a colpi di record. Ritornando in Serie B crediamo di aver contribuito a dare della Liguria un’immagine vincente. Siamo molto legati a questa terra e crediamo che i problemi vadano affrontati con spirito costruttivo e ottimista e che i successi facilitino la crescita dell’intero territorio. Quest’anno siamo partiti a fari spenti, pochi proclami e tanto lavoro. Sono fermamente convinto che questo atteggiamento rappresenti un modello vincente anche per chi è chiamato ad amministrare, e l’attuale amministrazione regionale incarna molto bene questo spirito. Oggi più che mai ci sentiamo utili nel sostenere il lavoro che il governatore e la sua squadra stanno facendo per consacrare la Liguria anche a livello nazionale”.

“Ringrazio a nome mio, dello staff e della squadra per questo invito – conclude l’allenatore della Virtus Entella Fabio Gallo -. Per noi è stata una stagione straordinaria, figlia di tanto lavoro e di altrettanta passione. Abbiamo costruito qualcosa di importante e questo riconoscimento ci inorgoglisce”.