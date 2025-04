Ente Bacini festeggia 100 anni e torna in pressing per il superbacino: due ipotesi sul tavolo

Genova. La società Ente Bacini festeggia oggi cent’anni di storia con un convegno a Palazzo San Giorgio, ma per guardare ai prossimi cent’anni reclama nuovi spazi e un superbacino per ospitare le navi più grandi, una fascia di mercato che oggi è preclusa. Il tema è sul tavolo da danni, ma lo speciale anniversario è l’occasione per andare in pressing sulle istituzioni, in perenne attesa di un nuovo presidente dell’Autorità portuale che dovrà guidare l’adozione del piano regolatore da cui passerà una buona parte del futuro economico genovese.

“Per crescere servono spazi, servono più banchine e serve un nuovo bacino di carenaggio capace di ospitare la maggior parte delle navi che ormeggiano oggi nel porto di Genova, quindi le grandi navi da crociera e le navi portacontainer – rimarca l’amministratore delegato Alessandro Terrile -. È un tema dibattuto negli ultimi cinquant’anni, tutti ricordiamo il superbacino galleggiante che a metà degli anni Novanta fu venduto nei cantieri turchi. Oggi ci sarebbe bisogno di un’infrastruttura simile”.

Sì, ma dove? “Questa è una scelta che dovrà fare l’Autorità portuale nel nuovo piano regolatore insieme al Governo, perché sono investimenti che richiedono una quantità di risorse molto importante. Magari, con l’occasione della nuova diga, ci potranno essere nuovi spazi. Poi bisognerà trovare le risorse, che non sarà facile. Ma confidiamo che, se c’è concordia tra le varie istituzioni e spinta da parte di tutta la città, l’infrastruttura si possa ripagare da sola con il giro fiscale che produce. Bisogna fare presto, sapendo che il tema del gigantismo navale ha un percorso che non si arresta ed è sempre più complicato stare sul mercato con le dimensioni dei bacini esistenti”.

Sono principalmente due le possibili collocazioni, come conferma il presidente della Regione Marco Bucci: “C’è l’ipotesi di Sestri Ponente e c’è l’ipotesi del riempimento delle aree davanti all’ingresso di Levante della nuova diga. Potrebbe esserci anche il bacino qua, le aree ci sono, quindi si potrebbero fare ambedue le cose”. Non solo il superbacino: “Ce ne sono cinque allineati che vanno tutti rimessi a posto, se ne possono mettere un paio dall’altra parte, come del resto se ne può mettere anche un altro paio a Sestri Ponente vicino a quelli di Fincantieri. Si possono fare tante cose, basta però decidere. Io mi auguro che ci sia una scelta operativa che dia la possibilità di cominciare questi lavori per l’allargamento dei bacini”.

Discorsi che si intrecciano con l’atteso rinnovo della concessione, in scadenza nel 2025. Intanto si attende l’inizio del pacchetto di interventi da 30 milioni finanziato dall’Autorità portuale nell’area delle riparazioni navali. Il contrammiraglio Massimo Seno, commissario di Palazzo San Giorgio, ha confermato che tra aprile e maggio potrà partire la gara per la realizzazione della nuova banchina tra i bacini 4 e 5. Il piano nel suo complesso dovrebbe vedere la luce “entro il 2029”. “I lavori importanti – spiega Terrile – inizieranno l’anno prossimo con il la ristrutturazione completa del bacino numero 4, che è il bacino più grosso, il bacino che dà più reddito ad Ente Bacini e dà più lavoro alla riparazione navali, e che ha problematiche non risolte dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale”.

Cent’anni di storia per un’azienda strategica

Celebrare il passato, costruire il futuro è il titolo del convegno, organizzato alla Sala delle Compere di Palazzo San Giorgio, che apre le iniziative per il centenario di Ente Bacini, società pubblico-privata costituitasi il 19 febbraio 1925 e che da esattamente un secolo, quindi, gestisce l’area delle riparazioni navali all’interno del porto di Genova. Durante la mattinata è stato presentato il libro Ente Bacini 1925 – 2025 di Guido Rosato, edito da Tormena. ”Oggi Ente Bacini conta 5 bacini di carenaggio, 8 banchine di ormeggio, 135 navi ormeggiate, 4.385 giorni di presenza di navi, 80 imprese, 2.700 addetti tra diretti e indiretti.

“La storia di Ente Bacini – riflette la presidente Daniela Ameri – va di pari passo con quella del porto e della città, ed è una storia fatta di lavoro, tradizione e innovazione. Stiamo parlando, infatti, di un’infrastruttura strategica, capace di ospitare attività di eccellenza nel campo della cantieristica e del refitting, e contemporaneamente di un bene culturale tutelato dal ministero per il suo intrinseco valore storico e archeologico, essendo i tre bacini più antichi risalenti addirittura alla fine del XIX secolo”.

“Per noi non vuole essere solo un traguardo – conclude Terrile – ma è un punto di passaggio da celebrare con anche con l’orgoglio di una società che ha un’infrastruttura essenziale per le riparazioni navali, è un punto di riferimento non solo per Genova, per l’Italia, ma per buona parte del Mediterraneo. Ripercorrere questa storia iniziata nel 1925 credo possa essere un pungolo per pensare ai prossimi cent’anni, non solo di Ente Bacini, ma del ruolo di Genova nel mondo delle riparazioni navali che, nonostante le grandi difficoltà anche dei mercati internazionali o delle modalità di cambio del lavoro, continuano a essere un’eccellenza per qualità occupazionale e numero di occupati”.