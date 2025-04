Enrico Zucca è il nuovo procuratore generale: fu il pm dell’inchiesta sui pestaggi alla scuola Diaz

Genova. Enrico Zucca è il nuovo procuratore generale di Genova. La nomina è arrivata ieri da parte del plenum del Csm dopo la proposta della commissione.

Nel contempo è stato disposto il trasferimento a Campobasso del procuratore generale Mario Pinelli, che va quindi a ricoprire il posto vacante che aveva lasciato per trasferirsi a Genova.

La nomina di Zucca arriva come conseguenza – non scontata – di una contesa lunga giudiziaria. Il Tar e poi il Consiglio di Stato avevano definito “illegittima” la nomina di Pinelli, su ricorso di Zucca che invece era stato precedentemente escluso. Pinelli aveva accettato ‘ con riserva’ la nomina a Campobasso dopo aver fatto domanda per Genova e il Csm lo aveva comunque nominato procuratore aggirando di fatto una regola dello stesso consiglio superiore della magistratura in base al quale sono “decadute” le domande per una specifica sede, laddove poi se ne sia accettata un’altra.

Enrico Zucca è stato il pm che ha condotto l’inchiesta più difficile e delicata nell’ambito del G8 di Genova, quella per le violenze e i falsi negli compiuti all’interno della scuola Diaz dopo l’irruzione compiuta la sera del 21 luglio 2001 che portò alla condanna di alcuni tra i più importanti dirigenti della polizia di Stato.

Questo processo lo ha reso inviso a buona della politica, anche dentro lo stesso Csm. L’ex pm del G8 è inoltre stato colui che condusse le indagini sul serial killer Donato Bilancia, ottenendone la confessione dei 17 omicidi compiuti tra ’97 e ’98.