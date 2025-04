Emergenza casa, i piccoli proprietari rispondono a Piciocchi: “Basta numeri da campagna elettorale, serve politica strutturata coi privati”

Genova. Il tema dell’emergenza abitativa continua ad attraversare la campagna elettorale genovese, i cui cittadini saranno chiamati a scegliere il prossimo sindaco della città. Dopo le proposte e le contro proposte di questi giorni, tornano a farsi sentire i piccoli proprietari immobiliari che, rappresentati da Asppi, criticano “la corsa ai numeri da campagna elettorale”.

“Si avvicinano le elezioni, e puntualmente vengono presentati “numeri record”, registrati nell’intento di far fronte all’emergenza abitativa. Un approccio al problema incentrato sulla sola esposizione di dati, rischia di diventare esercizio di pura propaganda, se non accompagnato da una visione strategica, strutturale e duratura – commenta Valentina Pierobon, presidente di Asppi Genova, in risposta al candidato di centrodestra Piciocchi – È ora di superare la gestione emergenziale del diritto all’abitare: non si può continuare ad affrontare la questione casa con interventi volti a stanziare fondi per sanare le morosità, senza una reale programmazione a lungo termine”.

“Le politiche abitative non devono più essere considerate solo come un’appendice delle politiche sociali. La casa è un bene primario, ma è anche un fattore economico da tutelare e valorizzare, a partire dalla proprietà immobiliare privata, che rappresenta una componente fondamentale del tessuto urbano – continua Pierobon – Una politica dell’abitare equa ed efficace deve coinvolgere anche il privato come parte attiva dei processi decisionali e delle politiche pubbliche. È fondamentale aumentare il numero di alloggi nel mercato della locazione privata, promuovendo forme di affitto calmierato, attraverso maggiori garanzie e incentivi fiscali per chi affitta a canone concordato. In questo modo si produrrebbe un duplice vantaggio, sia per gli inquilini, sia per i proprietari; inoltre questo consentirebbe di risparmiare ingenti risorse pubbliche e di garantire un intervento più equo in termini di giustizia sociale”.

“La politica e i partiti devono decidere la rotta che intendono seguire, e fare chiarezza sui programmi. Chiediamo apertamente ai candidati Sindaco che ruolo intendano attribuire alla proprietà privata nella loro visione di città. Saremo un elemento da valorizzare e tutelare, oppure saremo considerati solo fonte di gettito per le casse comunali? – conclude Pierobon – I numeri senza contesto sono pura retorica: il nostro invito è quello di spostare l’attenzione dalla gestione dell’emergenza alla pianificazione di lungo periodo, riconoscendo ai piccoli proprietari il ruolo che meritano: quello di “alleati” nella costruzione di un sistema abitativo equo, accessibile e sostenibile per tutti.”