Elezioni comunali: individuati gli spazi riservati ai comizi e alle affissioni

Genova. La giunta comunale, su proposta degli assessori ai Servizi civici e alla Sicurezza, ha approvato la collocazione delle postazioni per la propaganda elettorale e la disciplina per lo svolgimento dei comizi elettorali sul territorio genovese in vista delle elezioni amministrative previste per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Sono state collocate 50 postazioni per l’affissione dei manifesti di propaganda diretta su tutto il territorio cittadino.

MUNICIPIO I CENTRO EST

VIA GAVOTTI mt. 42 contro ringhiera (di fronte a civ.5).

MURA S. CHIARA mt. 42 contro ringhiera di fronte al civico 3 e 7.

CORSO M. QUADRIO mt. 42 fronte Via della Marina contro cancellate di fronte al civ. 28 R.

CORSO CARBONARA mt. 42 contro giardini “Tito Rosina” tra il civico 16 e 18

CORSO FIRENZE mt. 42 contro ringhiera sopra al vivaio comunale di fronte civ. 43/42 senza ostruire ingresso cantiere.

CORSO PAGANINI mt. 42 contro muretto fronte civico 29

SALITA PROVVIDENZA mt. 42 muraglione di fronte al civico 7 rosso garage (a salire dopo Hotel Bellevue)

VIA NAPOLI mt. 42 contro cancellata scuola civ. 2 utilizzando eventualmente anche muretto più a valle verso Via Spinola

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

VIA CANTORE mt. 42 contro muro e ringhiera uscita autostrada di fronte al civ. 8 E coprendo quadro volante V25.

VIA W. FILLAK mt 42 sul muro ferrovia dopo distributore IP verso Certosa

VIA BOLOGNA mt. 42 contro ringhiera prima del benzinaio AGIP sotto Chiesa con possibilità di proseguire installazione lungo il muretto verso il distributore.

VIA MILANO mt. 42 contro ringhiera (lato mare), vicino fermata bus direzione ponente, verso la “nuova rotonda

MUNICIPIO III BASSA VALBISAGNO

V.LE V.C. BRACELLI mt. 42 contro inferriata di fronte ai civ. 180/182 r pali I.P. 13096.

VIA S. FONTANAROSSA mt. 42 contro ringhiera marciapiede sottostante civici 25-27-29 dopo il civico 21.

CORSO MONTEGRAPPA mt. 42 contro muretto ferrovia lato Brignole fronte civ. 11 palo illuminazione pubblica 4391.

CORSO SARDEGNA mt. 42 dopo tunnel di Corso Torino contro muri deposito FF.SS.

MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO

PIAZZALE PARENZO mt. 42 contro il muretto del torrente Bisagno di fronte al civico mercato.

VIA BOBBIO mt. 42 contro il muretto nuovo del torrente Bisagno di fronte al civ. 18.

VIA GEIRATO mt. 42 lungo il muretto del torrente presso il palo illuminazione pubblica D39 fronte civ. 6 lasciando libere le utenze ENEL

VIA MOLASSANA mt. 42 fronte civ. 105 A su muro dopo la pensilina Bus in direzione Giro del Fullo.

VIA STRUPPA mt. 42 contro cancellata Casa di Riposo di fronte al civ. 3 A senza coprine utenze ENEL e semaforiche.

VIA PEDULLÀ mt. 42 lungo il muretto nuovo del torrente Bisagno di fronte l’ingresso dei giardini Ligorna.

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

VIA P. N. CAMBIASO mt. 42 circa 100 metri prima del paese di Begato, contro muro fronte palo illuminazione pubblica Z52 e muretto di fronte senza occupare la scaletta.

VIA VEZZANI mt. 42 fronte civico 20 contro muro torrente (lasciando libero accesso alla stazione idrometrica ivi presente).

VIA RETA mt. 42 contro cancellata scuola “Bonfieni” di fronte al civ. 2.

VIA N.S. GUARDIA mt. 42 fronte Via Massuccone Mazzini.

VIA SAN QUIRICO mt. 42 contro muro FF.SS. di fronte distributore AGIP e civ. 92.

VIA P. ANFOSSI mt. 42 staccati oltre l’apertura del muro contro muro delle FF.SS. di fronte a via del Municipio.

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

VIA ALBARETO (VIA HERMADA) mt. 42 muro ferrovia.

VIA BORZOLI mt. 42 difronte civ. 224 addossati al muro da pallina autobus n. 53 verso cancello, angolo con via Venzano.

VIA R. BIANCHI ANGOLO C.SO PERRONE mt. 42 muraglione antistante conc. OPEL

VIA S.G. D’ACRI mt. 42 lungo muro perimetrale deposito mezzi Amt

MUNICIPIO VII PONENTE

VIA BUFFA mt. 42 fronte Via Alassio dopo ingresso del parcheggio.

VIA CALAMANDREI mt. 42 angolo Via Vallecrosia.

VIA PRA’ mt. 42 addossati al muretto FF.SS., tratto a levante del varco aperto nel muretto stesso, in prossimità del civico 32;

VIA UNGARETTI mt. 42 contro muro dopo quadro volante V2 (circa 50 metri a monte dell’incrocio con Via Ratto).

VIA RONCHI (MULTEDO) mt. 42 su ringhiera ingresso sottopasso direzione ponente.

VIA PEGLI mt. 42 partendo da palo illuminazione pubblica B28.

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE

CORSO SAFFI mt. 42 fronte Questura altezza fermata A.M.T.

VIA TOLEMAIDE angolo ponte Terralba mt.42 dopo stendardo n. 38 contro cancellata FF.SS..

VIA C. E N. ROSSELLI mt. 42 da fermata AMT verso levante.

VIA MONTEZOVETTO mt. 42 contro la cancellata della scuola ” Barrili ” fronte civ 10.

VIA MOSSO mt. 42 contro cancellata Pronto Soccorso incrocio con Corso Europa.

VIA PASTORE mt. 42 contro cancellata Clinica Universitaria di fronte Salita Superiore della Noce.

MUNICIPIO IX LEVANTE

VIA STURLA mt. 42 addossati al muretto del liceo “M. L. King” civ 63 da palo luce D 131.

VIA QUINTO mt. 42 contro ringhiera depuratore dopo Via Fabrizi. illuminazione pubblica V6.

VIA TIMAVO mt. 42 contro ringhiera soprastante Istituto “Giorgi” nei pressi della fermata bus AMT

VIA CASOTTI mt. 42 contro cancellata parco Gropallo di fronte al civ. 4.

VIA GIANELLI mt. 42 contro muro civ.43 capolinea AMT 15, palo illuminazione pubblica 155.

CORSO EUROPA mt. 42 contro parapetto e ringhiera cavalcavia lato opposto civ. 568 direzione levante.

Compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico, di traffico o di qualsiasi altra esigenza non prevedibile, i comizi delle personalità politiche potranno svolgersi solo nei seguenti siti cittadini: