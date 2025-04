Comunali Genova, ecco i candidati di Forza Italia: “Ci aspettiamo di vincere e faremo la differenza”

Genova. “Forza Italia era data per spacciata quando ci ha lasciato il presidente Berlusconi. Faremo la differenza anche a Genova“. È il senatore Maurizio Gasparri a suonare la carica alla presentazione della lista azzurra a sostegno di Pietro Piciocchi nell’evento domenicale a Palazzo della Meridiana poche ore dopo la scadenza dei termini per ufficializzare le candidature. Presenti anche il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e quello genovese Mario Mascia.

“Ci aspettiamo di vincere perché abbiamo governato bene la città – afferma Gasparri – Io ogni volta che vengo a Genova penso alle difficoltà di questo territorio, un territorio lungo, stretto, compresso. Noi abbiamo fatto molte cose. Bucci poi, non a caso, è stato proiettato verso la Regione perché è stato un uomo del fare. Qui ci sono opere da realizzare, un porto da difendere, la Gronda, le infrastrutture, serve esperienza e solidità. E il resto non può essere il luogo dell’improvvisazione. Il resto è quello che noi vediamo come se fosse un palcoscenico. La paralisi, bloccare tutte le opere, le infrastrutture vorrebbe dire condannare Genova al declino e noi invece vogliamo che Genova sia sempre di più proiettata verso il futuro”.

Il partito fondato da Silvio Berlusconi, in Liguria cannibalizzato progressivamente dal civismo di stampo totiano, ha riguadagnato consensi (e pedine) negli ultimi anni sfiorando l’8% alle regionali del 2024. La doppia cifra non è un obiettivo dichiarato, ma la fiducia in un buon risultato c’è: “Abbiamo dimostrato che Forza Italia c’è, che è cresciuta, che non era destinata all’archivio dei ricordi, ma al protagonismo del presente e del futuro – rimarca Gasparri -. L’importante è sostenere Piciocchi fino alla vittoria, poi i dosaggi all’interno speriamo che premino Forza Italia, ma nelle elezioni del sindaco la differenza la fa la vittoria del candidato sindaco”.

“Devo dire sono molto contento del sostegno che mi sta dando Forza Italia anche nei municipi – commenta Piciocchi -. Forza Italia è un partito che si sta comportando molto bene, è guidato con grande intelligenza da Tajani. Il mondo civico è con noi e questo mi sembra ogni giorno sempre più evidente. Il progetto alternativo di questa città vede una sinistra radicalizzata, una sinistra estremista e anche alcune figure nelle civiche della mia avversaria dimostrano questa forte connotazione ideologica. Io sono convinto che Forza Italia, che è un movimento politico moderato, non andrà in sovrapposizione con le civiche. C’è spazio per tutti”.

Dopo Gasparri toccherà domani a Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, atteso per una serie di appuntamenti a Genova, mentre martedì ci saranno sia il ministro leghista Giuseppe Valditara sia il responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli. “Tutti i protagonisti della scena politica nazionale che verranno nei prossimi giorni dimostrano quanto Genova sia una città importante per l’Italia e quindi la necessità di mantenerla alla guida del centrodestra”, sottolinea il vicesindaco reggente.

Tra i nomi noti nella lista di Forza Italia ci sono l’assessore Mario Mascia, i consiglieri comunali uscenti Paolo Aimé e Tiziana Notarnicola. Numerosi sono poi i volti nuovi mai visti in politica. Di seguito l’elenco completo

Mario Mascia

Paolo Aimè

Xavier Tito Alvarado Moran

Patrizia Anello

Barbara Azzarelli

Maurizio Balestrino

Alberto Basso

Claudia Bortolotti

Than Ngan Davide Caviglia

Jacqueline Jesus Chikaiza Torres

Leopoldo Costa

Daniela Dafarra

Gianna Danza

Stefania Valentina De Carolis

Andrea De Romano

Emma Anna Degregori

Angela Giovanni Donato

Raffaele Ferrara

Sabina Foscoli

Teresa Galluzzo

Tiziana Gatto

Francesco Paolo Grasso

Patrizia La Marca

Riccardo Landò

Paolo Lauria

Corrado Leale

Paolo Maggio

Maria Stella Mammoliti

Paola Marenco

Tiziana Notarnicola

Barbara Oddone

Donatella Maria Pallotta

Mercedes del Rocio Panta

Ilaria Piana

Alessia Pozzolo

Carola Prato

Nicoletta Prussia

Michela Schena

Thomas Tabbiani

Caterina Volpe