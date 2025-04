Comunali Genova, ecco tutti i candidati e le liste: 7 aspiranti sindaci, 642 per il consiglio comunale

Genova. I giochi sono fatti: 7 candidati alla carica di sindaco, 17 liste a supporto, 642 candidati al Consiglio comunale. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, sono questi i numeri che segnano l’appuntamento con le elezioni comunali del 25-26 maggio (eventuale ballottaggio 8-9 giugno) per il rinnovo delle cariche a Palazzo Tursi.

Nessuna sorpresa. Con Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente scelto dal centrodestra per guidare la città nei prossimi cinque anni, ci saranno i partiti di governo (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia), le civiche Vince Genova e Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova, l’Udc e il Nuovo Psi-Dc. Accanto a Silvia Salis il campo largo progressista al completo: Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra, i centristi di Riformiamo Genova e la sua civica Silvia Salis Sindaca. Ancora più a sinistra ci riprovano Antonella Marras con la lista Sinistra Alternativa e Cinzia Ronzitti col Partito Comunista dei Lavoratori. Nuova sfida anche per il consigliere comunale uscente Mattia Crucioli con Uniti per la Costituzione. Già candidato alle regionali, è nuovamente in corsa Francesco Toscano con Democrazia Sovrana e Popolare, mentre Genova Unita – dopo il passo indietro di Filippo Biolé – si presenta con Raffaella Gualco.

Novità delle ultime ore sono il ritiro di Christian Fantasia del Partito Socialista Unitario, che appoggerà Silvia Salis, e di Marco Loconte che sosterrà Antonella Marras.

Di seguito l’elenco completo dei candidati alla carica di sindaco insieme ai candidati di tutte le liste che li sostengono.

Pietro Piciocchi

FRATELLI D’ITALIA

Alessandra Bianchi

Laura Gaggero

Antonino Sergio Gambino

Nicholas Gandolfo

Francesco Maresca

Valeriano Vacalebre

Lucia Aliverti

Fabrizio Allegranza

Antonella Benvenuti

Riccardo Brunelli

Alessandro Buffa

Maurizio Buscemi

Federica Chiaranz

Maurizio Ciolli

Dario Condoleo

Giorgio Donarumma

Roberta Fournier

Stella Frascà

Alberto Frondoni

Mario Ghiglione

Fabio Giuntini

Eliana Latona

Maria Caterina Lizzi

Lino Lo Giacco

Enrico Malvasi

Loredana Mariotti

Valentina Messina

Rosalia Mondello

Lucy Veronica Murillo

Elisa Pezzoli

Federica Prestia

Antonio Quaglio

Vinicio Raso

Romano Ricchi

Mirella Sansalone

Valentina Secci

Martina Stigliano

Roberto Tagliamacco

Domenico Tarantino

Paolo Traversa

FORZA ITALIA

Mario Mascia

Paolo Aimè

Xavier Tito Alvarado Moran

Patrizia Anello

Barbara Azzarelli

Maurizio Balestrino

Alberto Basso

Claudia Bortolotti

Than Ngan Davide Caviglia

Jacqueline Jesus Chikaiza Torres

Leopoldo Costa

Daniela Dafarra

Gianna Danza

Stefania Valentina De Carolis

Andrea De Romano

Emma Anna Degregori

Angela Giovanni Donato

Raffaele Ferrara

Sabina Foscoli

Teresa Galluzzo

Tiziana Gatto

Francesco Paolo Grasso

Patrizia La Marca

Riccardo Landò

Paolo Lauria

Corrado Leale

Paolo Maggio

Maria Stella Mammoliti

Paola Marenco

Tiziana Notarnicola

Barbara Oddone

Donatella Maria Pallotta

Mercedes del Rocio Panta

Ilaria Piana

Alessia Pozzolo

Carola Prato

Nicoletta Prussia

Michela Schena

Thomas Tabbiani

Caterina Volpe

LEGA

Paola Bordilli

Marta Brusoni

Francesca Corso

Andrea Carratù

Alessio Bevilacqua

Fabio Ariotti

Maurizio Amorfini

Maria Rosa Rossetti

Angela Villani

Giada Beghin

Luca Bozzo

Paolo Carissimo

Edoardo Michele Di Cesare

Simona Fassone

Andrea Ferrari

Fabrizio Radi

Serena Giuseppina Russo

Luca Carini

Claudia Castello

Davide Ottonello

Cristina Scarfogliero

Edoardo Villa

Stefano Astio

Rosanna Beltrami

Veronica Bertacchini

Dumitru Boanta

Filippo Camillo Bortoluzzi Maiano

Francesco Fava

Carla Maria Filip

Christian Foscoli

Massimo Gubinelli

Giuseppe Mango

Stefano Pierpaolo Perona

Leonardo Pibiri

Marco Richi

Giuseppe Serino

Marco Valguarnero

Elisabetta Venni

Francesco Viberti

Stefano Zunino

NUOVO PSI-DC

Maria Michela Baggi

Massimiliano Baiardo

Stefania Banchero

Silvia Giuseppina Blandino

Franca Borzone

Corrado Cardi

Marco Cardillo

Carlo Carpi

Cosimo Damiano Cartellino

Silvana Maria Castelli

Monica Casti

Viviana Cornacchia

Simonetta Cozzani

Clarissa Dagnino

Tiziana D’Alessandro

Roberta Del Rio

Alessio Dolce

Christian Faravelli

Giuseppina Fera

Dino Stefano Frambati

Marina Grandi

Rosanna Guarnaccia

Loriano Isolabella

Franco La Cognata Dolci

Maria Angela Labriola

Monica Loria

Samuela Lucente

Tiziana Maccedda

Roberta Mannarino

Enzo Pacilio

Daniela Pilla

Maurizio Porceddu

Paolo Porsia

Andrea Proto

Barbara Puppo

Martina Scovasso

Graziella Silesu

Sonia Vicino

Maria Zambecco

Alessandro Zuccarino

NOI MODERATI-BUCCI ORGOGLIO GENOVA

Ilaria Cavo

Vincenzo Falcone

Lorenzo Pellegrino

Luca Andreol

Andrea Barreca

Stefania Cosso

Federico Giacobbe

Luca Rinaldi

Cristiana Arzà

Maria Carla Baccarelli

Rosa Isabel Benavides

Edoardo Bergitto

Stefano Bersezio

Giovanna Buluggiu

Benedetto Buongiorno

Luciana Campaniello

Marco Costaguta

Giovanni Cozzolino

Andrea Cucini

Katia D’Avanzo

Simonetta Dimenticoni

Margherita D’Errico

Delia Fanello

Olga Mariana Guerra Loor

Maurizio Lo Bartolo

Cristina Lodi

Paolo Amerigo Marulli di San Cesario Carniglia

Alessia Moratti

Rebecca Pavan

Rita Pazzano

Gaetano Perno

Antonella Ponte

Michela Popolo

Danilo Roberto Quaglino

Roberto Radi

Giuseppe Rappa

Lucrezia Gemma Maria Rossi

Francesca Taliani

Marina Terrile

Luigi Valdenassi

UDC

Paolo Carini

Paolo Repetto

Enrico Clerici

Carlotta Arrus

Giuliano Bachini

Mirco Bartolucci

Maria Cristina Bisogni

Enrico Bossa

Sandro Casagrande

Francesca Felletti

Gabriella Gallina

Stefania Ghiglione

Roberto Marino

Giovanni Naso

Laura Rossi

Candy Katyuzca Salazar

Sandro Schirru

Andrea Sciaccaluga

Angie Melanie Silva Ramos

Alessio Harrison Palma Vargas

Corrado Terrile

Massimo Angelini

José Alfredo Marte Matos

Tiziana Lavazza

Raffaele Martino

Olga Giorgi

Marco Angeloni

Rosario Valastro

Homero Antonio Ramirez

VINCE GENOVA

Carmelo Cassibba

Evelyn Raquel Aguilera Rangel

Mauro Avvenente

Stefano Balladore

Federico Bertorello

Anna Bonetti

Gabriele Buzzalino

Maria Rita Campobasso

Marta Cereseto

Enrico Costa

Rocco Di Cosmo

Stefano Eranio

Davide Falteri

Stefania Giovinazzo

Asha Kalliparambil

Giuseppe Gasparri

Umberto Lo Grasso

Roberta Lolli

Marco Malfatti

Elena Manara

Daniela Marziano

Davide Mazzarello

Cinzia Mazzola

Walter Melillo

Federica Minarelli

Riccardo Miselli

Anna Orlando

Lorenze Pagnoni

Parisa Pasandehpoor

Marta Pastanella

Luca Pellegrini

Enrico Pilla

Camilla Margherita Poggi

Romina Elison Rodriguez Perez

Gianluca Rondoni

Lorenza Rosso

Stefania Russo

Rosanna Stuppia

Lucina Torretta

Luigi Carlo Vinelli

Silvia Salis

AVS

Francesca Ghio

Fabrizio Aloi

Ica Arkel

Cristina Aste

Giorgio Bana

Andrea Bassoli

Rodolfo Maria Benvenuto

Cristina Bini

Roberto Bittarello

Alessandro Brisigotti

Carlo Calcagno

Luca Ciuffetti

Ramona Comito

Francesca Coppola

Pierpaolo Cozzolino

Andreina Cruces

Ruben Dervishi

Francesca Facco

Luca Filippini

Guglielmo Frisone

Lorenzo Garzarelli

Damiano Guerrieri

Simone Leoncini

Lorena Lucattini

Edmea Mariotti

Simon Steen Moller

Sohrab Najafi

Giovanna Occhipinti

Giulia Panizza

Maria Pastorino

Angela Peri

Carmen Rita Pupillo

Irene Ravera

Emilio Robotti

Luisa Romanelli

Massimo Romeo

Gabriele Ronco

Dario Rossi

Maria Pilar Segovia

Edoardo Trotta

M5S

Tiziana Beghin

Marco Mesmaeker

Maryam Murru

Alessandro Maria Pierandrei

Beatrice Papei Allori

Massimiliano Lucente

Adele Paggiola Bertocchi

Marco Casini

Loredana Ruzzin

Luciano Cavazzon

Greta Simonetta

Marco Briganti

Marina Daccà

Marco Peloso

Gloria Bardi

Antonino Barbera

Patrizia Traverso

Simone Solari

Erika Piterà

Matteo Armanino

Teresa Carrà

Flavio Bernucci

Elena Picco

Davide Palini

Maria Neri

Massimo Puppo

Monica Civile

Mirko Carissimo

Giulia Rossi

Daniele Rebora

Simonetta Mazzi

Ettore Ilariucci

Danila Baffetti

Stefano Ciccia

Elisabetta Roncolini

Emanuele Giainis

Feda Baldi

Alessandro Di Naro

Michele Bianco

Rosario Di Mauro

PD

Davide Patrone

Donatella Anita Alfonso

Simona Ambrosino

Samirà Ardalani

Matteo Bonanno

Silvia Brocato

Rita Bruzzone

Alessia Buttà

Vittoria Canessa Cerchi

Martina Caputo

Mario Caraffini

Silvia Cavanna

Claudio Chiarotti

Flora Cordone

Massimo Ferrante

Serena Finocchio

Enrico Frigerio

Domenico Furfaro

Ilham Ghazoui

Fabio Gregorio

Si Mohamed Kaabour

Giulia Lanzillotti

Paola Maccagno

Edoardo Marangoni

Fabrizio Maranini

Eugenia Montaldo

Rossana Padoan Falcone

Paola Passanisi

Giovanni Pellegrini

Beatriz Pereira Da Silva

Erica Roncallo

Monica Russo

Christian Silvestri

Andrea Stimamiglio

Francesco Tognoni

Enrico Vassallo

Paolo Viani

Andrea Viari

Claudio Villa

Roberto Vucas

RIFORMIAMO GENOVA CON SILVIA SALIS

Giuseppe Allosio

Manuel Eduardo Piedra Aragundi

Massimo Auditore

Moreno Bisio

Siria Gaia Calcagno

Antonella Canepa

Pasqualina Calisi

Alberto Cappato

Maria Luisa Centonfanti

Stefano Costa

Enrico De Bernardi

Antonio D’Elia

Francesco Di Sanzo

Nicola Fonsa

Matteo Furia

Raffaele Griffo

Tiziana Lazzari

Walter Lublanis

Maria Antonetta Menichese

Thomas Montobbio

Mauro Morellini

Mauro Palumbo

Marco Agostino Pinna

Giuseppe Pittaluga

Fabio Quartino

Antonietta Ribatti

Deborah Righeschi

Patricia Fiorella Rossi Rodriguez

Roberta Rullo

Stefano Scali

Danilo Sciutto

Bruno Scovazzi

Rosalie Seck

Federico Spadavecchia

Giorgia Sperindio

Francesco Stasio

Cristina Teodori

Angiolo Chicco Veroli

Monica Yolanda Villamar

Arianna Viscogliosi

SILVIA SALIS SINDACA

Silvia Pericu

Linda Alfano

Federica Amadori

Orlando Bardhi

Elisabetta Battista

Marisa Berrios Morales

Paolo Bettinelli

Filippo Bruzzone

Lorenzo Calza

Valerio Cascina

Pietro Paolo Ciliberti

Rina De Lauri

Roberta Galizia

Angelo Gazzo

Paolo Giardelli

Francesca Lagorio

Simonetta Lumachi

Roberto Manfredi

Bruno Morchio

Gabriele Noceti

Paolo Olivieri

Yadira Olmedo

Francesco Palazzolo

Mariano Passeri

Paolo Piras

Camilla Ponzano

Luca Pugliese

Giorgio Righetti

Luisa Rimassa

Maria Grazia Ruini

Paolo Scovazzi

Laura Vittoria Sicignano

Elisabetta Sivo

Michelangelo Sorbello

Paolo Spinelli

Sara Tassara

Erica Venturini

Stefano Vignolo

Elert Xhaxho

Matteo Francesco Zedda

Francesco Toscano

DEMOCRAZIA SOVRANA E POPOLARE

Erica Martini

Andrea Angelici

Anna Maria Altumura

Carlo Benevento

Angela Badano

Matteo Biggi

Vanessa Carini

Alex Branda

Chiara Fasce

Simone Ciabattini

Anna Ferri

Andrea De Sario

Rosanna Simonetta Garith Haskiyel

Roberto Di Girolamo

Teresa Grasso

Maurizio Filippeschi

Veronica Grasso

Marco Ghiglione

Antonella Lipera

Maurizio Maschio

Patrizia Lambruschini

Andrea Marinatto

Francesca Massone

Nicolò Mauro

Cecilia Mazzarella

Marco Merialdi

Patrizia Moresco

Stefano Orsi

Debora Romaggi

Matteo Petta

Luz Camilla Suarez Vinces

Oscar Pirazzoli

Susanna Scaramucci

Luca Rangoni

Andrea Spinetti

Fortunato Reale

Rossella Tassara

Nadia Zorzetto

Felice Tomei

Raffaella Gualco

GENOVA UNITA

Aristide Fausto Massardo

Luisa Merello

Liliana Besozzi

Massimiliano Brenchich

Orietta Bruzzone

Alfredo Stefano Bozzano

Salvatore Caiazzo

Pier Paolo Capponi

Agnieszka Chadala

Marco Corzetto

Domenico Cotroneo

Chiara Fischella

Ornella Landi

Riccardo Lerzi

Cristina Maggiolo

Daniela Malusa

Paola Merello

Luca Milani

Matteo Nebiacolombo

Marco Radaelli

Alessandro Ragazzoni

Sara Robbiano

Giuseppina Robotti

Daniel Rossi

Roberto Rossi

Luigi Sobrero

Angela Straffalaci

Aurelio Strizoli

Paolo Tozzini

Isabella Torino Rodriguez

David Williams

Cinzia Ronzitti

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

Francesco Grisolia

Valtere Marino

Susanna Marzolla

Giovanni Di Marco

Domenico Carlo Vernazza

Laura Bianchi

Enrico Rollero

Giannantonio Chiavelli

Lara Rossi

Alessandro Ricchi

Sabrina Mussida

Massimo Angelo Busnelli

Angelo Libretti

Giuseppe Mascolo

Umberta Tasciotti

Luigi Tomasino

Mauro Penoncelli

Vincenza Ganduglia

Simone Perugini

Antonio Banchetti

Maria Lombardo

Luca Prini

Alessio Ecoretti

Alessandra Giorgi

Andrea Spicca

Alex Casti

Francesca Scapin

Lucia Lupi

Luca Gagliano

Tecla Fumai

Antonella Marras

SINISTRA ALTERNATIVA

Norma Bertullacelli

Antonio Li Puma

Andrea Scali

Adriano Agostino

Severino Barbagelata

Elizabete Barbosa

Gabriella Barresi

Tina Battaglia

Vittorio Battistini

Martina Bonasso

Anna Bianchi

Daniele Bordo

Cristina Caneva

Martina Capuano

Annalisa Caridi

Danilo Cipro

Marina Criscuoli

Franco Fuselli

Amalia Garibaldi Panarese

Sandro Gaspari

Cinzia Grigoletto

Karim Hamarneh

Fiorina Introcaso

Salvatore Larosa

Diego Marchesi

Marta Matteucci

Maria Pia Merzagora

Gabriella Migliorini

Fabrizio Nanni

Viviana Nervo

Vilma Parise

Valeriya Parkhomenko

Alessandro Parodi

Luciano Perotto

Marco Roberto

Marcella Salaris

Renato Toscano

Claudio Vanzo

Nazzareno Viotti

Mattia Crucioli

UNITI PER LA COSTITUZIONE

Mattia Crucioli

Alberto Cardinale

Alessandra Giordano

America Armas Herlinda

Antonio Oliveri

Bianca Maria Negri

Chiara Ottonello

Daniela Colleo

Daniela Marenco

Fabio Fichera

Giorgio Bisio

Giovanni Battista Cugurra

Iacopo Chioatto

Laura Del Sere

Leonardo Sinigaglia

Lidia Carofio

Luca Maria Cavagnaro

Maria Sosto

Massimiliano Masala

Michele Casano

Monica Rastrelli

Silvia Pisani

Stefano Contin

Gian Luigi Bocchetta

Laura Risso

Irene Daino

Sofia Chiccoli

Martino Crucioli

Emanuela Risso

Gianvittorio Domini

Romina Casale

Stefano Agnini

Antonio Pascale