Elezioni, Brusoni (Lega): “Abbiamo liberato Genova dal declino, non torniamo indietro”

Genova. “In meno di otto anni il centrodestra ha dato a Genova nuovo slancio, portando soluzioni concrete e visione. Abbiamo affrontato i problemi reali della città, investendo su digitalizzazione, attrazione di imprese, turismo e bellezza urbana Il Partito Democratico, dopo oltre dieci anni di declino, oggi pretende di dare lezioni, ma i cittadini non dimenticano chi ha lasciato la città nell’abbandono”.

Lo dice in una nota Marta Brusoni, Assessore del comune di Genova ricandidata alle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

“Abbiamo liberato Genova una volta e non possiamo permettere che torni a governarla chi ha fallito. Chi oggi si propone alla guida della città ha zero anni di esperienza in giunta, zero in consiglio comunale, zero in municipio. Genova merita di più. Occorre scegliere la competenza, l’esperienza e sostenere chi ama davvero la nostra città”.