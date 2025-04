Edilizia, Elena Musso è la nuova presidente di Ance Liguria

Genova. Una specializzazione nel project management, e un ruolo front line nel campo delle infrastrutture. in particolare nella città di Genova, una laurea col massimo dei voti, lode e dignità di stampa in Ingegneria e architettura edile conseguita presso l’Università di Genova (e una grande passione per il tennis).

È con questo identikit che Elena Musso ha assunto la carica di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di Ance Liguria.

“Nel segno di una forte presenza femminile anche ai vertici associativi – dicono da Ance Liguria Giovani – Elena Musso, votata dal consiglio direttivo del Gruppo Giovani succede a Caterina Viziano”.

La neo presidente ha provveduto a nominare i vicepresidenti: Sara Scipioni e Roberto Marino.