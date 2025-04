Eleganza, storia e leggerezza: la sedia “Chiavarina” sbarca al Fuori Salone di Milano

Chiavari. La Società Economica di Chiavari e l’Associazione culturale Liguria Design sono liete di annunciare la partecipazione al “Fuori Salone” un evento di rilievo internazionale, in via Panfilo Castaldi 26, nel cuore di Porta Venezia.

In occasione dell’esposizione, da sabato 5 aprile, saranno esposti alcuni arredi di Giò Ponti, tra cui le celebri sedie, in un percorso che guiderà i visitatori dal XIX secolo fino agli anni ’60 attraverso una selezione di 15 sedie di Chiavari.

La sedia leggera di Chiavari ha attraversato oltre due secoli di storia dell’arredamento, adattandosi ai cambiamenti stilistici senza mai perdere la propria identità e riconoscibilità. Grazie alla sua leggerezza, robustezza e raffinata manifattura, ha conquistato designer e architetti di fama internazionale, tra cui Giò Ponti. Quest’ultimo, inizialmente, ha impiegato le sedie di Chiavari nei suoi progetti, per poi reinterpretarne le forme e i principi costruttivi nella celebre Superleggera, un’icona del design italiano.

“Per noi, per tutta la Società Economica di Chiavari, è fondamentale poter essere presenti con uno dei prodotti gioiello della nostra tradizione, come la Chiavarina, in un evento di portata internazionale. Questo ci permette di far conoscere la straordinaria storia e l’evoluzione di un oggetto che ha saputo inserirsi nella cultura estetica nazionale, superando i confini del prodotto locale per diventare simbolo di eleganza e funzionalità”, ha dichiarato il Presidente Francesco Bruzzo.

L’evento milanese rappresenta un’anteprima di quanto verrà presentato a Chiavari, a partire da giovedì 10 aprile, confermando il ruolo centrale della città nella storia del design e dell’artigianato di qualità.

Il pubblico avrà l’opportunità di ammirare pezzi unici che testimoniano l’evoluzione delle sedie di Chiavari, frutto del lavoro di manifatture e produttori che hanno saputo innovare nel rispetto della tradizione.

L’appuntamento chiavarese, invece, dal titolo “Design ante litteram. La sedia leggera di Chiavari dall’800 ad oggi” inaugurerà giovedì 10 aprile alle 18 nel laboratorio della Sedia Leggera di Chiavari in via Piacenza, 80.

Dopo il successo della prima edizione, la Società Economica di Chiavari rinnova la collaborazione con l’Associazione culturale Liguria Design, con l’intento di creare una proposta definitiva di esposizione della sedia leggera di Chiavari.