Genova. Nella tarda mattinata di ieri, la squadra dei Vigili del Fuoco di Chiavari, è intervenuta in località Pezzonasca, nel comune di Moconesi, per soccorrere due probabili daini (riconoscibili del palco del maschio) che erano rimasti impigliati con le corna in delle reti da olive.

Complicato il lavoro per riuscire a gestire gli animali selvatici e poter rimuovere la rete: le due bestiole infatti, intimorite dalla situazione, hanno opposto una prevedibile resistenza all’intervento umano. Una situazione non facile soprattutto per via della mole dei due esemplari e della presenza di un piccolo ruscello.

L’intervento, durato oltre un’ora, si è concluso con la loro rimessa in libertà. Una volta riguadagnata la possibilità di muoversi, con la testa libera dalle rete, i due daini, ancora un po’ scossi dall’esperienza hanno riguadagnato il bosco.