Droga, pusher nasconde la cocaina nei corridoi di Palazzo Ducale: scoperto dalla vigilanza

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo marocchino di 36 anni per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti di una volante del Commissariato Centro, infatti, sono intervenuti nel loggiato di Palazzo Ducale dove la vigilanza avrebbe visto dalle telecamere il 36enne occultare, in una trave in metallo in un corridoio vietato al pubblico, un fazzoletto con all’interno svariati involucri per poi allontanarsi

Gli agenti, mentre stavano visionando le registrazioni dove si poteva vedere chiaramente il volto e l’abbigliamento del 36enne, lo avrebbero poi visto in diretta fare rientro verso il corridoio ed immediatamente, quindi, lo hanno raggiunto e bloccato.

Il giovane, con svariati precedenti specifici, avrebbe nascosto nella trave 24 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 12 gr, inoltre è stato trovato in possesso della somma di euro 1085 suddivisa in banconote di piccolo taglio.