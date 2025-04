Scivola sul sentiero di Punta Manara e batte la testa, donna di 73 anni in codice rosso al San Martino

Genova. E’ finita con un brutta caduta e un volo al pronto soccorso l’escursione di una donna di 73 anni che questa mattina si trovava sul sentiero di punta Manara.

La donna, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente al suolo, battendo in maniera violenta la testa e procurandosi un trauma cranico.

Attivati i soccorsi, la donna è stata recuperata grazie all’intervento dell’elisoccorso dei vigili del fuoco e del medici del 118. Stabilizzata è stata quindi trasportata in codice rosso al San Martino di Genova.