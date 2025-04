Domenica 6 aprile in centro storico il giro del mondo in 7 piatti con ‘Forchette foreste’

Genova, storicamente, rappresenta un crogiuolo di culture grazie alla sua posizione sul mare e nell’ambito degli scambi commerciali che per secoli si sono articolati lungo le rotte nelle quali il porto ligure è da sempre un protagonista. Tutt’oggi il melting pot genovese è composto da una molteplicità di nazioni rappresentate da cittadini che a vario titolo scelgono di vivere fra Voltri e Nervi e ancora più spesso proprio nel Centro Storico cittadino cornice naturale della manifestazione.

Forchette Foreste è un cammino gastronomico lungo i caruggi genovesi nel quale si possono assaggiare cucine di tutto il mondo, nei locali del territorio che propongono sapori ed emozioni provenienti da ogni latitudine. Dopo il successo della tre prime edizioni, torna anche quest’anno con un format collaudato che piace a tutti: un viaggio attraverso le tante cucine del mondo senza neppure prendere il passaporto!

Si può prenotare il proprio posto selezionando la tipologia di menù: classico, opzione vegetariana ed è previsto addirittura un menù speciale dedicato ai più piccini (card bimbi fino a 12 anni).

Quest’anno la mappa è digitale: scarica e salva l’immagine sul tuo smartphone e inizia a preparare le tue papille gustative! Ti arriverà una e-mail con il tuo QR code e il riepilogo di tutte le info dell’evento.

Dalle ore 11:00 alle ore 15:00 in Piazza Matteotti si potranno ritirare gli FFKIT ovvero i kit di Forchette Foreste: comode tasche da appendere al collo con tutto il necessario per iniziare il gustoso cammino, visitare le sette tappe e assaggiare tutte le squisite prelibatezze in massima libertà!

A ogni tappa verrà servita un’acqua aromatizzata in abbinamento.

PARTENZA DA PIAZZA MATTEOTTI: 7 TAPPE e 7 ASSAGGI di cui due antipasti, due primi, due secondi e un dolce

1.⁠ ⁠O BOTECO (PORTOGALLO) – ANTIPASTO

Piatto: PASTEL DE BACALHAU: tortina di sfoglia con baccalà e besciamella gratinato al forno.

Proposta vegetariana: EMPADA DI PALMITO tortina friabile con cuore di palma e olive nere

Acqua aromatizzata al limone e chia

2.⁠ ⁠MESCITE ERBE a cura di TRINA LAT (FILIPPINE) – ANTIPASTO

Piatto e proposta vegetariana: SISIG VEGETARIANO tofu, funghi, cipollotto, melanzana, aglio, salsa hoisin, peperoncino, peperoni, prezzemolo e lime

Acqua aromatizzata al lime e lemongrass

3.⁠ ⁠LA CIALTRONERIA a cura di Michelle Sanchez Rengifo (COLOMBIA) – PRIMO

Piatto e proposta vegetariana: ENCOCADO – ARROZ CON COCO cocco grattugiato, riso, miele di riso, scorza di lime.

Acqua aromatizzata Agua panela

4.⁠ ⁠Ristorante Veracruz (Messico) – PRIMO

Piatto: SOPA AZTECA zuppa tipica a base di peperoncino pasilla, spezie e chips di tortillas

Proposta vegetariana: TACO DE NOPAL tortilla di mais morbida farcita con cactus spadellato con cipolla, pomodoro e coriandolo

Acqua aromatizzata all’ananas ed erba Luisa

5.⁠ DALLORSO PUB a cura di Sarah McBurney (IRLANDA) – SECONDO

Piatto: COLCANNON & CODDLE purè di patate, verza, latte di soia e burro vegetale con coddle stufato di salsiccia, bacon, cipolle cotti nella birra

Proposta vegetariana: Colcannon vegano e Coddle con ceci cotti nella birra

Acqua aromatizzata al rafano

6.⁠ Ristorante ⁠Kowalski (AZERBAIGIAN) – SECONDO

Piatto: SHAKH PLOV riso speziato e gratinato al forno in tasca di pane azero con carne di manzo

Proposta vegetariana: SHAKH PLOV bocconcini di melanzana con verdure

Acqua aromatizzata al cardamomo

7.⁠ ⁠FELA! (NIGERIA) – DOLCE

POFF POFF dolci e soffici sfere di pasta fritte

Acqua aromatizzata alle rose

La CARD BIMBI è riservata ai minori di 12 anni e propone sapori provenienti da PORTOGALLO, MESSICO, AZERBAIGIAN, NIGERIA

Il coffe corner di Forchette Foreste affidato alle sapienti mani della caffetteria gourmet Tazze Pazze di piazza Cinque Lampadi proporrà tanti specialty coffee per favorire al meglio la digestione. Durante la giornata dal MaddAlive (Vico della Chiesa della MaddAlena 20r – angolo via Garibaldi 8) partirà una visita a tema curata da Explora Genova alle ore 16:00 Il giro del mondo in 80 vicoli per fare un viaggio entusiasmante nel labirinto del Centro Storico.

Menù adulti: intero 25 euro + 2 euro di commissioni

Menù adulti: intero vegetariano 25 euro + 2 euro di commissioni

Menù bimbi: card bimbi 12 euro + 2 euro di commissioni

Biglietti: https://www.contattogenova.cloud/prodotto/forchette-foreste/

Visita guidata il giro del mondo in 80 vicoli: https://www.exploratour.it/prodotto/il-giro-del-mondo-in-80-vicoli/

Info: contatto@contattogenova.it – +39 349 709 9417