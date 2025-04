Disabilità, inaugurata in via Pedrini la nuova sede dell’associazione “Insieme per caso”

Genova. Oggi in Valpolcevera, nel quartiere Diamante in via Pedrini, è stata inaugurata la nuova sede dell’associazione di volontariato Insieme per caso, costituita nel 2001 da alcuni genitori di bambini disabili che da tempo si incontravano presso il consultorio di Bolzaneto in un gruppo di auto-aiuto. Da allora l’associazione opera organizzando attività per i ragazzi in difficoltà, centri estivi, laboratori di ceramica, arte, musica, cucina, ma anche attuando iniziative di sensibilizzazione per scuole, enti, insegnanti, operatori e genitori sui problemi della disabilità.

In particolare, il progetto di lettura nelle scuole, giunto alla ventesima edizione, ha coinvolto nell’anno scolastico in corso circa 100 classi degli istituti comprensivi della Valpolcevera.

Altro obiettivo dell’associazione è il sostegno alle famiglie, che si esplica anche attraverso l’organizzazione di weekend di sollievo in cui gruppetti di ragazzi permangono in sede per due o tre giorni consecutivi, praticando utili esperienze di vita in comune ed autonoma.

L’associazione è iscritta al Runts come organizzazione di volontariato, aderisce alla Consulta comunale e regionale per l’handicap, conta oggi circa 150 soci, di cui una trentina effettuano attività di volontariato.

Nel 2022, rivelandosi insufficienti per tutte le attività i locali fino ad allora ottenuti in concessione per la nostra sede, l’associazione ha chiesto e ottenuto dal Comune di Genova e dal Municipio V Valpolcevera la concessione in uso di nuovi locali, ricavati dal tamponamento di un’area adiacente alla precedente sede effettuato da Arte. “Insieme per caso ha oggi una sede più adeguata alle attività già in essere e a quelle che stiamo già pensando di intraprendere, con spazi idonei per il possibile sviluppo di un progetto di permanenza più prolungata dei ragazzi“, spiega l’associazione.

I lavori di sistemazione dei nuovi locali sono stati finanziati da un contributo della Regione Liguria, concesso a fronte del bando per progetti infrastrutturali per il Dopo di noi, da un contributo del Municipio V Valpolcevera utilizzato per gli impianti elettrici ed idraulici e da un contributo della Fondazione Passadore, utilizzato per i serramenti.

Terminati tali lavori nell’estate dell’anno scorso si è avviata la fase delle finiture e dell’arredamento che può dirsi ad oggi conclusa. “Da diversi anni – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò presente all’inaugurazione con l’assessor comunale ai servizi sociale Enrico Costa e il presidente del Municipio Federico Romeo -. Regione Liguria finanzia progetti per l’inclusione attiva di soggetti con bisogni speciali attraverso modelli sperimentali e di intervento abilitativo, riabilitativo e socio-occupazionale. Così è stato anche per l’associazione Insieme per caso, per cui Regione Liguria ha finanziato la sistemazione dei nuovi locali, ma l’inaugurazione di oggi è stata soprattutto un’occasione per spingerci a stare ancora più vicino a queste associazioni che hanno il diritto di essere aiutate per il grande lavoro che svolgono a sostegno di tutta la comunità”.