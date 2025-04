Derby rossoblucerchiato in Vince Genova, Eranio e Pellegrini candidati con Piciocchi

Genova. Le glorie di Genoa e Sampdoria Stefano Eranio e Luca Pellegrini hanno firmato ufficialmente l’adesione alla candidatura alle comunali di Genova con la lista Vince Genova a sostegno del centrodestra e del candidato sindaco Pietro Piciocchi. Oggi la presentazione nel point in via Ceccardi.

“Credo che sia la dimostrazione che il nostro è un progetto di città attrattivo e penso che oggi scriviamo una bella pagina di persone riconosciute in città che hanno fatto cose importanti in questa città e che richiamano tempi gloriosi, che suscitano grandi emozioni – spiega Piciocchi -. Queste persone condividono il nostro progetto e io penso che abbiano il valore aggiunto di poter arrivare veramente a tanta gente e soprattutto ai giovani e soprattutto appassionare alla politica”.

“Ho vissuto e sono cresciuto qua – racconta Eranio -. Conosco Genova le difficoltà che ci sono per tante cose, soprattutto per gli impianti sportivi, perché gli spazi non sono tanti. Condivido le idee di Piciocchi e mi è piaciuto l’accordo che ha fatto con Genoa e Samp per lo stadio e l’idea per l’area intorno. Ho ricevuto tanto da Genova e così potrò far qualcosa per la mia città. Lo Skymetro? Sì, anzi, speravo che la facessero prima. Da giovane fui chiamato per giocare a Marassi per un infortunio di un compagno e arrivai in ritardo da Molassana con il 12 per il traffico”.

“Apprezzo il lavoro che è stato fatto da Piciocchi e dalla precedente giunta e quindi mi sembra naturale perché ho idee simili – motiva Pellegrini -. Voglio portare la mia esperienza, soprattutto in ambito sportivo. Vorrei soprattutto sviluppare progetti per i giovani e lo sport”