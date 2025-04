Via libera ai dehors in piazza San Lorenzo. Ma il Municipio è contrario

Genova. Via libera ai dehors in piazza San Lorenzo. La richiesta di posizionarli da parte dei titolari dei bar e dei ristoranti che affacciano sulla storica piazza era arrivata al Comune a fine 2024, e con il via libera della Soprintendenza l’amministrazione ha approvato il cosiddetto “progetto unitario“, nonostante il parere contrario del Municipio Centro Est.

La parola definitiva, come accade in questi casi, è stata della conferenza dei servizi. Il progetto unitario verrà attuato attraverso il rilascio di singoli atti agli esercenti interessati, che dovranno presentare apposita istanza allo Sportello Unico delle Attività Produttive. Ogni occupazione di suolo pubblico dovrà però conformarsi a quanto previsto dal progetto unitario, appunto, così da garantire una sorta di “coerenza” nella piazza su cui si affaccia la cattedrale.

I dehors potranno dunque essere sistemati in piazza San Lorenzo da chi ne farà richiesta, a patto di rispettare una serie di condizioni. La prima è che non dovranno “costituire intralcio ai veicoli merci destinati a rifornire le attività commerciali”, e dunque non dovranno essere sistemati prima delle 11 del mattino. I titolari degli esercizi cui verrà concessa l’occupazione del suolo, inoltre, dovranno rimuovere i dehors su richiesta del Comune in occasione delle celebrazioni svolte nella cattedrale che necessitano dell’uso della piazza.

L’unica eccezione è rappresentata dal portico di Palazzo Ricci Sauli, sottoposto a tutela monumentale, la cui autorizzazione alla concessione d’uso deve essere specifica e arrivare dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia.

A oggi alcuni pubblici esercizi hanno già sistemato i dehors in piazza San Lorenzo, senza però una vera e propria regolamentazione. Il progetto unitario punta proprio a disciplinare questo aspetto, anche se non mancano preoccupazioni. Già in passato infatti si erano alzate proteste per la sosta selvaggia dei mezzi per lo scarico delle merci davanti alla cattedrale, e non tutti sono convinti dell’opportunità rappresentata dai dehors.

Primo tra tutti, il Municipio Centro Est, che a marzo aveva comunicato valutazioni non favorevoli all’intervento sottolineando che la piazza è luogo di grande valore storico, architettonico, culturale e soprattutto religioso, e sottolineando che è zona ad elevata affluenza turistica di cui è necessario preservare “l’integrità visiva e l’accessibilità“.