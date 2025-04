Decreto PA, ok all’ordine del giorno di Frijia (Fdi) per potenziare l’ispettorato del Mimit a Genova

Genova. “Nel decreto Pubblica amministrazione che la Camera dei Deputati ha approvato nella tarda serata di ieri, il governo ha accettato l’ordine del giorno che ho presentato in riferimento alla sede di Genova dell’Ispettorato territoriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit)”

Cosi la deputata ligure di Fratelli d’Italia e membro della commissione Trasporti e Telecomunicazioni Maria Grazia Frijia illustra la sua proposta accettata dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni in merito al potenziamento del presidio genovese.

“Genova e la Liguria – spiega – rappresentano una realtà strategica per il comparto marittimo italiano, grazie alla presenza di un importante polo portuale e a una vocazione storica legata alla navigazione. Tuttavia, la recente riorganizzazione che ha visto l’accorpamento delle sedi di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha portato a una drastica riduzione del personale presso la sede genovese, sceso da 5 a una sola unità nel giro di due anni. La sede di Genova svolge funzioni fondamentali quali le ispezioni e i collaudi delle stazioni radio delle unità navali italiane, attività essenziali per il rilascio dei Certificati di Sicurezza necessari alla piena operatività delle imbarcazioni. Oggi, una sola persona è chiamata a gestire circa 500 ispezioni annuali, con conseguenti rallentamenti, disservizi per le imprese e rischia di compromettere la competitività dei porti liguri da La Spezia a Savona”.

Frijia accoglie con soddisfazione l’attenzione del Governo all’esigenza rilevata e sottolinea: “È in gioco la sicurezza e l’efficienza di un intero comparto economico. Per questo, con il mio ordine del giorno, ho chiesto al Governo di valutare con urgenza l’opportunità di potenziare il personale della sede di Genova, affinché possa tornare a operare con i giusti strumenti e in condizioni adeguate alle proprie responsabilità. Il rafforzamento della struttura genovese dell’Ispettorato rappresenta un passo fondamentale per tutelare le imprese liguri, salvaguardare la sicurezza della navigazione e valorizzare le eccellenze italiane nel settore marittimo”.