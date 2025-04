De Ferrari, calcinacci da un palazzo: chiusa al traffico la parte finale di via Vernazza

Genova. Disagi in centro per la caduta di calcinacci dal palazzo all’angolo tra via XX Settembre e via Vernazza, affacciato su piazza De Ferrari.

Il materiale si è staccato dalla cupola in cima al palazzo.

L’allarme è scattato ieri sera facendo arrivare sul posto i vigili del fuoco che hanno transennato l’area e verificato le condizioni dell’edificio.

Stamattina, per consentire l’intervento di messa in sicurezza tramite un’autoscala, è stata chiusa al traffico la parte finale di via Ettore Vernazza.