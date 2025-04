I dazi di Trump dividono anche i candidati sindaci: Salis “preoccupata”, Piciocchi si affida a Meloni

Genova. Anche la politica internazionale divide i candidati alle comunali. A pochi giorni dall’entrata in vigore dei dazi di Trump il mondo economico genovese si interroga sulle conseguenze delle tariffe al 20% sulla merce in partenza dall’Unione europea, con interpretazioni tutt’altro che univoche che oscillano dall’allarme più netto (come quello del settore agroalimentare) all’ottimismo di chi vede risvolti positivi (come le compagnie armatoriali). Allo stesso modo è diverso l’atteggiamento di chi si propone per amministrare nei prossimi cinque anni la città col porto più importante d’Italia.

“È chiaro che sono preoccupata. Penso che debba essere preoccupato chiunque abbia un minimo di criterio in questo momento – commenta la candidata del centrosinistra, Silvia Salis -. Siamo preoccupati come Paese, siamo preoccupati come Europa, siamo preoccupati anche per il vento che sta soffiando nel mondo, che è un vento di intolleranza e chiusura, totalmente lontano dalla cultura di Genova, che è una cultura aperta e progressista. Ora vedremo in che modo gli sviluppi impatteranno sul nostro paese, però è evidente che c’è un tema di relazioni internazionali che, benché si sbandierino come ottime, avranno invece un impatto abbastanza pesante sull’economia”.

“È prematuro formulare giudizi, è evidente che c’è una situazione di preoccupazione”, premette l’avversario Pietro Piciocchi interpellato sullo stesso tema, ma con un importante distinguo: “Io manifesto la massima fiducia del nostro governo. Certo, la nostra è una città connessa al mondo attraverso il porto e le rotte commerciali, quindi abbiamo bisogno di risposte. Però io credo una cosa: l’Italia in questo momento ha un governo molto autorevole, in grado, forse più di altri governi, di dialogare con l’amministrazione degli Stati Uniti. Io credo che gli Stati Uniti, nonostante questo disimpegno dall’Europa, abbiano bisogno di una forte alleanza con l’Italia”. Insomma, il vicesindaco reggente si affida alla premier: “Noi siamo molto uniti col governo e credo che dobbiamo valorizzare questa profonda coesione che c’è tra l’amministrazione comunale, regionale e il governo. È una congiuntura astrale che ci permetterà di affrontare qualunque tipo di difficoltà che dovesse discendere anche da questa situazione internazionale”.

L’argomento, apparentemente lontano, ha già stuzzicato la politica locale. Nei giorni scorsi l’ex ministro Andrea Orlando, candidato sconfitto alle regionali di ottobre, ha chiesto un consiglio regionale straordinario per discutere le misure da adottare a sostegno dell’economia ligure e ha criticato “l’alzata di spalle” del governatore ligure. L’ex sindaco di Genova si è detto “non molto preoccupato” perché “l’economia sa gestirsi da sola e alla fine i mercati vincono sempre. A noi interessa che la blue economy stia crescendo e continuerà a crescere”.

E poi, a proposito di politica internazionale, la proposta più insolita arriva oggi da Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana e Popolare e candidato sindaco per la stessa formazione: un gemellaggio tra Genova e San Pietroburgo. “Una ricca, plurisecolare storia e il solido valore del patrimonio culturale e spirituale comune caratterizzano le relazioni russo-italiane da sempre – sostiene -. Prima che venisse distrutta ogni relazione dai pacchetti sanzionatori dell’Ue, l’import-export regionale ligure tra il nostro Paese e la Federazione Russa contava quasi 260 milioni di euro. La crescita turistica derivante dai rapporti tra le due nazioni premiava innanzitutto Genova e la sua provincia, con un +25,41% nel settore turistico“. Il gemellaggio dovrebbe dire “con chiarezza a chi pretende di sottrarci pace e futuro, che noi non ci stiamo e ci opponiamo con forza all’Europa armata della von der Leyen e dei burocrati di Bruxelles.