Dazi, il Pd: “A Bucci non interessano le ricadute per la Liguria? Se ne lava le mani”

“Bucci lascia i liguri al loro destino e non ritiene di dover mediare o intervenire sull’aumento dei dazi. È chiaro che se qualcuno in Liguria ha un bisogno di risposte non deve rivolgersi al Presidente della Regione, visto che sostiene di non avere competenze. Non gli interessa se l’aumento dei dazi avrà ricadute sul mondo dell’impresa e del lavoro, se avrà ricadute sulle famiglie, sui giovani che cercano di realizzarsi, sulle aziende liguri. Per Bucci nulla è di sua competenza, ognuno per la propria strada e chi si è visto si è visto”.

Così il segretario del PD Liguria e consigliere regionale Davide Natale e il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculan

“Questa è la politica che sta portando la Liguria a scendere sempre più nelle graduatorie economiche. Perché Bucci si disinteressa dei cittadini e delle imprese liguri. Ci sono governatori, come il leghista Zaia, che invece sull’aumento dei dazi stanno prendendo posizioni fortissime. Se per gli altri presidenti delle Regioni non va tutto bene, un motivo ci sarà. Bucci invece di continuare a distribuire poltrone tra la giunta e la direzione regionale, pensi veramente all’economia ligure”.