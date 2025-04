Dal 9 al 12 aprile a Chiavari torna l’Economic Forum Giannini

Genova. Economia, infrastrutture e turismo. Cinema, filantropia e life coach. Ma anche intelligenza artificiale, robotica, climate sustainability. Saranno i temi che verranno affrontati durante al quinta edizione dell’Economic Forum Giannini.

Dal 9 al 12 aprile a Chiavari, all’interno dell’Auditorium San Francesco, si terrà la quattro giorni organizzata dal Comune per esplorare le dinamiche economiche, le tendenze e le prospettive future del nostro territorio. Filo conduttore dell’evento la straordinaria figura di Amadeo Peter Giannini, simbolo di innovazione, coraggio e responsabilità sociale, il cui esempio continua a influenzare il mondo dell’imprenditoria e della finanza di oggi.

L’EFG 2025 si preannuncia come un’edizione straordinaria, ricca di novità e collaborazioni prestigiose, a partire dalla rinnovata partnership con il Centro Studi Amadeo Peter Giannini.

Nuove date e location rinnovata: l’evento si arricchisce di nuove giornate e si sposta all’Auditorium San Francesco, offrendo spazi più ampi e accoglienti per incontri, panel, presentazioni e proiezioni aperte a tutti.

Mostra esclusiva: nel foyer dell’Auditorium, la mostra “L’uomo della Visione. Amadeo Peter Giannini, dal sistema bancario all’industria creativa” ripercorrerà la vita e le opere del grande banchiere, coinvolgendo attivamente le scuole del territorio.

Premio per la comunicazione: l’11 aprile, Elettra Marconi, figlia del celebre inventore, riceverà il premio Amadeo Peter Giannini per la Comunicazione.

Ospiti d’eccezione: esperti di diversi settori, rappresentanti delle istituzioni, scrittori, giornalisti, docenti universitari, registi e personalità dello spettacolo si alterneranno sul palco per dibattere e affrontare temi cruciali per il territorio.

Focus sulle eccellenze italiane: oltre a Giannini, verranno celebrate altre figure emblematiche come Adriano Olivetti, Enzo Ferrari e Guglielmo Marconi.

L’Economic Forum Giannini 2025 si prepara ad esplorare anche le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale, con la presentazione dei lavori degli stundenti dell’ISS Amadeo Peter Giannini. La mattinata dedicata all’economia del turismo si preannuncia ricca di spunti di riflessione e dibattito su temi fondamentali per lo sviluppo e la competitività del territorio ligure, in un’ottica di climate sustainability.

Poi un focus specifico sulle sfide infrastrutturali, terrestri e nautiche, per dare valore alla costa e all’entroterra, e sui problemi legati alla connessione digitale dei borghi dell’entroterra.

Il forum dedicherà anche ampio spazio alla problematica degli affitti brevi, cercando di analizzare le conseguenze di questa crescente forma di ospitalità sul tessuto sociale ed economico locale, con particolare attenzione all’aumento dei costi delle locazioni.

Per arrivare alla filiera agroalimentare, un patrimonio fondamentale per l’identità e l’economia del comprensorio, con importanti chef che condivideranno la loro esperienza. L’EFG si concluderà con un momento legato al cinema e alla figura di Amadeo Peter Giannini e la proiezione di “Made in Dreams – L’italiano che ha costruito l’America”.

“L’Economic Forum Giannini costituisce un’occasione irripetibile per riflettere sulla traiettoria che prenderà il nostro futuro – aggiunge l’assessore alla promozione della città, Gianluca Ratto – prendendo le mosse dai principi fondanti che ci connettono ad Amadeo Peter Giannini e al suo spirito pionieristico. Sarà sempre il turismo a essere la principale industria del nostro Tigullio o ci aspettano nuove sfide che trasformeranno la nostra economia? Come possiamo integrare sostenibilità e innovazione nei settori storici, facendo crescere insieme tradizione e modernità? – aggiunge – Da un lato, l’evento costituisce un crocevia per operatori economici, esperti e cittadini; dall’altro, mira a dare risalto al patrimonio immateriale di Giannini, emblema di intraprendenza, tenacia e rinnovamento”.

“La quinta edizione dell’Economic Forum Giannini tratterà alcuni dei settori in cui Amadeo Peter Giannini ha dato un contributo significativo, sia in termini di supporto economico sia in termini di lancio e rilancio di alcuni settori. Tra le novità ci sarà l’ampliamento del palinsesto che durerà da mercoledì 9 aprile a sabato 12 aprile, con diversi momenti di approfondimento su temi di attualità: dall’intelligenza artificiale, evento organizzato dall’Istituto scolastico Amadeo Peter Giannini al cinema, con la presentazione del Docufilm “Made in Dreams” della casa di produzione Daitona. Importanti anche il premio Amadeo Peter Giannini per la Comunicazione, che sarà consegnato ad Elettra Marconi figlia del grande inventore, e il Premio Amadeo Peter Giannini ‘La Banca per il Patrimonio’ che sarà consegnato ad una istituto bancario che sta seguendo le orme e la visione di AP Giannini. Inoltre, la presenza di Davide Giacalone, giornalista e membro del nostro Centro Studi, darà l’avvio ad una serie di dibattiti, tutti aperti al pubblico, che potranno essere uno spunto per attività e successivi sviluppi dell’EFG” dichiara Cristina Bolla, Presidente Centro Studi Amadeo Peter Giannini.