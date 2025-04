Cus Genova: buoni risultati nell’atletica leggera, vince la squadra di rugby maschile

Genova. Vince la prima squadra maschile del CUS Genova Rugby contro il Rugby Cernusco in Serie B, sconfitta invece per la femminile in Serie A contro il Rugby Parabiago. Doppia sconfitta per il CUS Genova Volley: maschile in Serie B contro il Volley Cecina, femminile in Serie D contro il Valdimagra Volley. Sconfitta per il CUS Genova Basket in Serie C contro Campus Piemonte Basket e per il CUS Genova Hockey in Serie B Prato contro l’HC Genova. Buona prova per gli atleti biancorossi a Villa Gentile, in particolare per Tommaso Mondello nel martello.

RUGBY. Una vittoria e una sconfitta per il CUS Genova Rugby. Nel penultimo turno del campionato nazionale di Serie B, Girone 1, la prima squadra maschile di Coach Marshallsay ha conquistato una preziosa vittoria esterna sul campo del Rugby Cernusco, imponendosi con il punteggio di 22-6 al termine di una sfida intensa, combattuta e molto fisica.

Dopo un avvio equilibrato, con i padroni di casa avanti grazie a due calci piazzati, gli Universitari hanno preso in mano il match a partire dalla mezz’ora, mostrando superiorità in mischia chiusa e grande efficacia difensiva. I placcaggi ripetuti e precisi, uniti a percentuali offensive solide e al contributo determinante della panchina, hanno permesso al CUS di ribaltare la situazione e mantenere il controllo fino al fischio finale. Le mete di Chiappori, Garaventa e Spada hanno certificato una prova di forza collettiva che ha visto la squadra genovese imporsi con pieno merito.

Con questo successo su un campo tutt’altro che semplice, gli Universitari confermano il buon momento e si preparano a chiudere la stagione con il derby contro la Pro Recco Rugby, con l’obiettivo di mettere il sigillo su un finale di campionato in crescendo. Attualmente, a una giornata dal termine, lo Stade Valdôtain Rugby si trova a una sola lunghezza di distanza, e quindi la promozione in Serie A sarà decisa solo all’ultimo turno.

Non riesce l’impresa alla prima squadra femminile di Coach Grassotti nel Girone 1 del campionato nazionale di Serie A, superata nello scontro diretto dell’ultima giornata contro il Rugby Parabiago. Le Universitarie escono comunque tra gli applausi al termine di una stagione di grandissime soddisfazioni in cui sono arrivate a giocarsi l’accesso alle semifinali fino all’ultima sfida.

La formazione lombarda ha approcciato la sfida in maniera concreta e cinica, scavando un solco già nel primo tempo, chiuso sul 15-0. Il CUS Genova, in emergenza numerica e con pochi cambi a disposizione, ha provato a tenere il campo con orgoglio, senza mai tirarsi indietro. Nonostante il punteggio sfavorevole, le liguri sono riuscite a trovare la meta con Cavina nella ripresa. Il bilancio resta comunque ampiamente positivo per le Universitarie, che hanno consolidato un’identità di squadra forte, coesa e combattiva. Un finale che lascia buone sensazioni e tanta voglia di ripartire nella prossima stagione con nuove ambizioni.

SERIE B/M | GIRONE 1

RUGBY CERNUSCO vs CUS GENOVA RUGBY 6-22 (6-7)

MARCATURE: 4′ cp Barletta; 11′ cp Barletta; 30′ mt. Chiappori, tr. Ricca; 51′ cp Ricca; 68′ mt. Garaventa, tr. Ricca; 73′ mt. Spada

RUGBY CERNUSCO: Green, Di Pietro, Rinaldi, Brioschi, Manzoni T., Barletta, Bisighini, Toietta, Colombo, Baccanelli, Barbieri, Petriuk, Mezzalira, Manzoni M., Dudi. Dalla panchina: Dimitri, Renuzzini, Cerutti, Gariboldi, Verdari, Rocchio, Licci. Coach: Tobia.

CUS GENOVA RUGBY: Granzella, Casellato, Ghiglione, Spada, Gesa, Ricca, Tessiore, Bertirotti, Pendola, Maccari, Chiappori, Dell’Anno, Rifi, Felici, Bosia. Dalla panchina: Bortoletto, Gentile, Satta, Bia, Garaventa, Burlina, Pressenda. Coach: Marshallsay.

SERIE A/F | GIRONE 1

RUGBY PARABIAGO vs CUS GENOVA RUGBY 29-7 (15-0)

MARCATURE: 13′ mt. Bernasconi; 20′ mt. Sandrucci; 39′ mt. Crespi; 65′ mt. Cavina, tr. Ciancarini; 71′ mt. Cuppari, tr. De Martino; 79′ mt. Compare, tr. De Martino

RUGBY PARABIAGO: Favata (53′ Sàlaro), Bernasconi, Crespi, Frison, Sandrucci, Compare, Cuppari, Galanti, Cairoli, Donna, Pinetti, Vivaldi (52′ Pampuri), De Bernardin (41′ De Martino), Galli, Rosini. Dalla panchina: De Martino, Anzani, Cesale Ros, Pampuri, Palladino, Ceresini, Sàlaro, Filippini. Coach: Serra.

CUS GENOVA RUGBY: Andreani V., Servetto (66′ Ferraris), Andreani G. (71′ Pretara), Cavina, Battegazzore (57′ Rizzolo), Bolognesi, Scano, Antognetti (71′ Pulvirenti), Mondino, Spanu (41′ Cane), Ghersina, Ciancarini, Luzi, Mangano, Quarato. Dalla panchina: Pulvirenti, Cane, Ferraris, Rizzolo, Pretara. Coach: Grassotti.

VOLLEY. Due sconfitte per il CUS Genova Volley nel weekend. Per quanto riguarda la prima squadra maschile di Coach Schembri, sconfitta per 3-2 contro il Volley Cecina nel Girone D di Serie B ma festa in casa universitaria. La squadra genovese, grazie al punto conquistato, conferma la categoria conquistando la salvezza con ben cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato.

I padroni di casa hanno sfruttato al meglio le incertezze iniziali degli ospiti, portandosi avanti due set a zero grazie a un attacco più continuo e a una ricezione più stabile. Il CUS Genova, un po’ in affanno in fase offensiva e in seconda linea, ha però trovato nuova linfa con i cambi dalla panchina: l’ingresso di Ricceri in regia e di Archetti in banda ha infatti mutato il volto della squadra, capace di risalire la china e pareggiare i conti con un buon quarto set vinto ai vantaggi. Nel tie-break decisivo, Cecina ha saputo mantenere maggiore lucidità nei momenti chiave. Nonostante la sconfitta, il punto guadagnato consente al CUS Genova di festeggiare la matematica salvezza con cinque giornate d’anticipo, un traguardo importante per una squadra neopromossa.

Sconfitta, invece, per la prima squadra femminile nel Girone B di Serie D. Le Universitarie di Tiziano Caponi vengono superate per 3-0 dal Valdimagra Volley, che alla vigilia era ancora in corso per un posto ai Playoff. Le Universitarie si trovano attualmente al decimo posto a quota 19 punti, a pari punti rispetto al Paladonbosco, virtualmente salvo, e a un punto da Serteco Volley, ottava. Decisiva, dunque, l’ultima giornata per decretare quale delle tre compagini dovrà affrontare i Playout e quali due saranno invece già salve.

SERIE B/M | GIRONE D

VOLLEY CECINA vs CUS GENOVA VOLLEY 3-2 (25-21; 25-23; 17-25; 24-26; 15-10)

SERIE D/F | GIRONE B

VALDIMAGRA VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-14; 25-15; 25-15)

BASKET. Nel Girone A del campionato nazionale di Serie C sconfitta esterna per il CUS Genova Basket di Coach Pansolin contro Campus Piemonte Basket con il risultato di 90-66, maturato soprattutto nella seconda parte di gara.

Gli ospiti hanno iniziato con ordine e determinazione, restando pienamente in partita nei primi due quarti, chiusi sul 39-36 per i padroni di casa. Alla distanza, però, la maggior profondità e le elevate percentuali al tiro da fuori del Campus hanno fatto la differenza. Il CUS, penalizzato anche da alcune assenze, ha subito l’allungo dei piemontesi nella seconda metà dell’incontro, scavando un solco irrecuperabile. Nonostante il passivo finale, troppo severo rispetto a quanto mostrato per almeno due quarti, gli Universitari offerto buone indicazioni, anche grazie al contributo positivo dei giovani.

SERIE C/M | GIRONE A

CAMPUS PIEMONTE BASKET vs CUS GENOVA BASKET 90-66 (20-20; 19-16; 26-18; 25-12)

CAMPUS PIEMONTE BASKET: Ciocca 22, Feliciangeli 16, Sakellariou 15, Coti Zelati 15, Zampolli 9, Gandolfo 7, Ceretti 5, Varallo 3, Lanfranconi 2, Dicola 2, Zola, Gustin. Coach: Jacomuzzi.

CUS GENOVA BASKET: Casucci 9, Pittaluga 9, Pasqualetto 9, Canepa 8, Provenzano 7, Galluzzi 7, Ferraro 5, Sommariva 5, Petruzzelli 4, Sighinolfi 3, Mozzati. Coach: Pansolin.

ATLETICA. Nella giornata di sabato Tommaso Mondello ha realizzato a Villa Gentile la migliore prestazione italiana Allievi stagionale, fin qui, nel martello lanciando l’attrezzo a 61.88. Risultato incoraggiante per il giovane atleta, arrivata al quarto lancio di una gara nettamente dominata. Buona gara anche per la lanciatrice Ilaria Marasso, che a sua volta si è imposta nel martello donne con 53.28. Erano inoltre previste gare di mezzofondo e fondo. Nei 1500 l’allievo Diego Duregato ha chiuso al terzo posto in 4″06’33. Nella gara dei venti minuti Allieve, invece, Chiara Pilone si è classificata al quarto posto con 4.916 metri.

Queste le parole di Tommaso Mondello, martellista del CUS Genova: «Anche se non è vicina al mio PB mi trovo comunque soddisfatto della gara del weekend. Si iniziano a vedere i frutti della preparazione invernale. Quello che mi ha penalizzato è sicuramente la tecnica, che cercheremo di migliorare da qua ai prossimi eventi-clou della stagione».

HOCKEY. Buona prova ma sconfitta per il CUS Genova Hockey nella quarta giornata del Girone C di Serie B Prato. Gli Universitari di Franco Ferrero vengono superati dell’HC Genova al termine di una sfida più equilibrata di quanto il punteggio reciti, in cui i padroni di casa hanno messo in luce alcuni rinforzi che sono stati decisivi per le sorti della sfida. Termina dunque per 7-3 la prima sfida con punti reali in palio dopo tre sfide contro squadre fuori classifica, in cui gli Universitari avevano raccolto buone indicazioni frutto di due vittorie e una sconfitta.

SERIE B/M PRATO | GIRONE C

HC GENOVA vs CUS GENOVA HOCKEY 7-3 (0-0; 2-1; 3-1; 2-1)

RETI CUS: Zerbino, Bozzo Costa L., Masullo