Crociere e traghetti, a Genova nel 2024 passeggeri calati del 4,4%

Genova. Stazioni Marittime chiude il 2024 con il segno positivo, con un utile netto di 1.540.968 euro. Il dato è stato diffuso durante l’assemblea degli azionisti di Stazioni Marittime S.p.A., in cui è stato approvato il bilancio 2024.

Il valore della produzione si è attestato a 28.473.974 euro, anche se nel 2024 le toccate sono diminuite rispetto al 2023 a causa dei lavori in corso per la realizzazione di un nuovo molo di 376 metri sul lato levante di Ponte dei Mille, che ha reso indisponibile una banchina. Guardando ai dati totali crociere e traghetti, nel 2024 sono transitati nel porto di Genova 3.868.931 passeggeri contro i 4.088.477 del 2023. Si tratta di 179.486 persone in meno, un calo del -4,4%.

Per quanto riguarda le crociere, lo scorso anno sono state registrare 304 toccate nave con 1.531.406 crocieristi (600.011 home port e 931.395 in transito). Maggioritaria la presenza di MSC Crociere, che nel 2024 ha portato nei terminal genovesi 225 toccate con oltre 1.160.000 passeggeri. In continua crescita i numeri registrati da Costa Crociere, che ha scalato settimanalmente con una nave per l’intera stagione il porto genovese e ha effettuato diverse crociere nella stagione autunnale portando un totale di 47 toccate e oltre 315.000 passeggeri.

Sul fronte traghetti invece, il 2024 si è chiuso praticamente in linea con l’anno precedente. I passeggeri sono stati 2.337.525, le auto 860.423, le moto 66.210. Per il 2025 Stazioni Marittime prevede un lieve incremento del traffico traghetti, con valori che si attesteranno su una percentuale del 2-3%. Per quanto riguarda il traffico crociere, nel 2025 sono al momento previsti 330 scali con circa 1.700.000 crocieristi, di cui 700.000 home port e 1.000.000 transiti.