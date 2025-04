La popolazione di Genova torna a crescere: +0,2% nel 2023 rispetto all’anno precedente

Genova. Un piccolo passo per l’umanità, ma un grande passo per Genova. Sono saliti a 562.422 i residenti nel Comune di Genova al 31 dicembre 2023, in crescita dello 0,2% rispetto ai 561.191 dell’anno precedente. Lo rileva l’Istat nell’ultimo censimento della popolazione italiana.

Un dato in controtendenza rispetto agli ultimi anni, dove a Genova come in Liguria e in molte altre regioni e città italiane si registrava un costante calo della popolazione. La eleborazione Istat non fornisce un’analisi di contesto per quanto riguarda le cause di questa crescita, seppur piccola: è probabile che a contribuire alla crescita di 1,191 persone possa essere il riequilibrio della mortalità post Covid. Nel 2020, infatti, i morti sono schizzati con, a livello provinciale (Qua i dati), con oltre circa 2mila morti in più in un anno rispetto alla media degli anni precedenti. Nel 2021, al contrario, i morti registrati sono stati di circa un migliaio sotto la media. E’ probabile che quindi nel 2022 (la pandemia di fatto si è chiusa ufficialmente nel 2023) ci sia stato un assestamento dei due picchi.

I dati Istat osservano poi la realtà regionali: come riporta l’Ansa, il 42,3% dei 234 Comuni liguri ha una popolazione fino a 1.000 abitanti, dove risiede poco più del 3% degli abitanti. Più di un terzo della popolazione (37,3%) vive a Genova, unico Comune ligure con oltre 100.000 abitanti e il 13,5% nei soli tre Comuni (La Spezia, Savona e Sanremo) fra 50.001 e 100.000 abitanti. Genova è l’unico Comune a superare il mezzo milione di residenti (562.422 unità) e ha più di sei volte la popolazione di La Spezia (92.696), secondo Comune più popoloso della Liguria. Tra i Comuni non capoluogo spicca per numerosità della popolazione Sanremo (52.992), con un numero di abitanti maggiore rispetto a Imperia, capoluogo di provincia (42.490 abitanti).

Il Comune ligure più piccolo è Rondanina, in provincia di Genova, con 59 abitanti. Nella provincia di Imperia è collocato il Comune con il maggior decremento di popolazione Pornassio (-9,1%), mentre si trova in provincia di Savona il Comune ligure con l’incremento maggiore (Massimino, +9,5%). Entrambi sono Comuni molto piccoli. Per Pornassio la diminuzione è dovuta prevalentemente al decremento dei cittadini stranieri. Nei piccolissimi Comuni il processo di invecchiamento è più accentuato, con un’età media di 52,1 anni.