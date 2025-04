Costa Crociere, l’ammiraglia Smeralda rientra a Genova dopo l’inverno negli Emirati

Genova. Costa Smeralda è arrivata oggi a Genova, di ritorno dalla stagione invernale negli Emirati Arabi Uniti, dove ha navigato offrendo crociere di una settimana tra Dubai, Muscat (Oman), Doha (Quatar) e Abu Dhabi.

L’ammiraglia della Compagnia e gemella di Costa Toscana ha completato la lunga crociera di 37 giorni circumnavigando il continente africano, lungo destinazioni a varie latitudini tra Muscat, Port Louis, Port Elizabeth e Città del Capo, Walvis Bay, Dakar, Santa Cruz de Tenerife, Tangeri, Barcellona, Ajaccio/Corsica. Costa Smeralda inaugura quindi la sua stagione nel Mediterraneo Occidentale.

Dal prossimo 11 Aprile, e settimanalmente ogni venerdì fino al 21 novembre 2025, Costa Smeralda partirà da Genova per un itinerario di otto giorni nel Mediterraneo Occidentale, alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma, per poi fare ritorno a Genova.

L’itinerario sarà ancora più unico grazie alle “Sea Destinations”, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva del mare. Dopo aver lasciato Barcellona, ad esempio, e arrivati nel Mare delle Baleari la nave raggiungerà il punto più buio del Mediterraneo dove gli ospiti potranno osservare stelle e pianeti guidati dalla voce di un ufficiale di bordo; oppure davanti alla Baia di Capri ci si potrà godere una colazione caprese con caffè napoletano e torta caprese ammirando dalla nave lo spettacolo dei faraglioni all’alba e infine, giunti al Santuario dei Cetacei un affascinante light show proietterà gli ospiti nel misterioso mondo delle più straordinarie creature marine.

Queste destinazioni da scoprire a bordo, durante la navigazione, si affiancano alle “Land Destinations”, esperienze a terra per esplorare i luoghi più iconici, comodamente e ad un prezzo accessibile, come le escursioni proposte nelle principali tappe della crociera, per conoscere ancora più a fondo il patrimonio culturale del Mediterraneo. Tra queste, una visita alla Cattedrale di Notre-Dame de la Garde e una passeggiata tra scorci panoramici mozzafiato e i luoghi simbolo di Marsiglia; una camminata immersi nei colori di Parc Güell e Casa Batlló, poi una vista spettacolare della città dalla collina di Montjuïc a Barcellona; e ancora, i colori e i sapori del Sud Italia nei vicoli del Rione Sanità, a Napoli, sotto l’ombra del Vesuvio, o la possibilità di immergersi letteralmente nella storia sopra l’acqua tra le rovine di Pompei e sotto, nel Parco sommerso di Baia tra statue, mosaici e resti di ville romane.

Costa Smeralda è stata progettata per essere una vera e propria “smart city” itinerante, dove si applicano soluzioni sostenibili e concetti di economia circolare per ridurre l’impatto ambientale. Grazie all’alimentazione a LNG (gas naturale liquefatto) è possibile eliminare quasi totalmente l’immissione in atmosfera di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%), abbassando significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO2 (sino al 20%). L’intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori, e il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. Inoltre, a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che sono parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare.