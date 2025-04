Genova. Sono partiti intorno alle 16.30 da varco Albertazzi, in zona San Benigno, in direzione del centro città in manifestanti del corteo organizzato oggi, venerdì 11 aprile, dal sindacato SiCobas contro il riarmo, la guerra ma anche per l’adeguamento salariale dei contratti nei settori publici e privati e contro il decreto sicurezza.

Il corteo, a cui partecipano alcune centinaia di persone, con slogan antimilitaristi, anticapitalistici e con diverse bandiere della Palestina, inizialmente si è mosso verso via Milano ma poi ha preso la direzione di via Cantore e dell’uscita del casello di Genova Ovest, per poi spostarsi ulteriormente verso piazza Montano. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Insieme al corteo oggi i SiCobas hanno indetto uno sciopero generale che ha interessato anche Amiu e Amt, così come i servizi scolastici e sanitari ma sempre nel rispetto delle fasce e delle erogazioni di garanzia.

Molti cori contro Fincantieri e Leonardo, aziende del territorio legate all’ambito bellico, tra sicurezza, tecnologia e flotte militari. “L’Europa che le anime belle del riformismo, del pacifismo, della democrazia che fa tanto bene ai popoli ci dicevano doveva battere un colpo, si è fatta sentire, ha varato un piano da 800 miliardi per armarsi fino ai denti – dicono i manifestanti dalla testa del corteo – sta decidendo in modo sempre più intensivo di convertire parti dell’industria manifatturiera in industria produttrice di armi. Ma certamente va detto con chiarezza che i pericoli di guerra non sono soltanto dovuti alle iene e gli squali che lucrano sulla produzione di morte, su chi vive facendo mine antiuomo, carri armati, droni, missili”.

guarda tutte le foto 23



A Genova il corteo dei SiCobas contro il riarmo e il ddl sicurezza

E poi il no al traffico d’armi, il cui porto di Genova è stato ed è centro nodale, e sì alla “resistenza palestinese”. “Noi siamo qui a Genova, siamo qui al porto che è uno snodo essenziale della logistica di guerra da cui passano quotidianamente i traffici d’armi, da cui passa parte del rifornimento di armi micidiali che servono allo Stato colonialista di Israele per continuare il genocidio del popolo palestinese che servono a tutti i paesi, a tutte le oligarchie in lotta per combattere le loro guerre. Ed è per questo, per questi motivi che non esiste uno stato, uno sulla faccia della terra che sia fuori da questo vortice che ci porta inevitabilmente verso un baratro che sarà di proporzioni spaventose e inimmaginabili”.