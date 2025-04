Genova. La vertenza dei lavoratori del Comune di Genova è stata portata in piazza nel pomeriggio di oggi, martedì 8 aprile, dalla funzione pubblica della Cgil prima con un’assemblea in via Garibaldi, sotto palazzo Tursi, e poi con un corteo in atto nelle vie del centro.

La protesta, che ha portato la polizia locale alla chiusura di alcune strade tra Corvetto e la Annunziata – peraltro in una giornata già particolare per la viabilità, con l’avvio della sperimentazione in piazza Corvetto – è legata soprattutto al tema del piano assunzioni.

La manifestazione va in scena proprio mentre in Comune si svolge l’ultima seduta prima dello stop per le elezioni e infatti l’argomento è diventato già materia di campagna elettorale con un botta e risposta a distanza tra gli avversari Silvia Salis e Pietro Piciocchi.

“La carenza di organico che affligge il Comune porta con sé una serie di gravissime questioni dalla contrazione dei servizi, come quelli per l’infanzia, i servizi museali, cimiteriali e bibliotecari – dice la Cgil – insieme ai disservizi per i cittadini, la carenza di risorse colpisce direttamente il personale che in molte realtà ha carichi di lavoro improponibili, è impossibilitato a usufruire di permessi legati all’assistenza a familiari disabili o alle ferie, impossibilitato alla mobilità interna, allo smart working o al part time”.

“In questo contesto si inserisce quanto annunciato dal Comune in occasione della presentazione del piano assunzionale dove l’amministrazione prevede di diminuire di circa 500 unità i dipendenti comunali nei prossimi tre anni – prosegue il sindacato – questi saranno i temi affrontati insieme alle altre problematiche legate all’organizzazione del lavoro”.