Genova. Piloni ammalorati, crepe sulle spalle e giunti dilatati con fessurazioni larghe un palmo. Così è come si presenta la passerella pedonale di via Sartorio a Quarto, vale a dire il piccolo viadotto in calcestruzzo che salta corso Europa collegando la zona di via Carrara con quella di V Maggio e che nei prossimi giorni sarà oggetto di una nuova ispezione conoscitiva per approfondire il suo stato di salute e predisporre eventuali interventi.

Le indagini saranno divise in due notti, a partire da questa sera, quando dalle 20 alle 2 sarà allestito un piccolo cantiere per permettere le indagini in quota e che occuperà parte della careggiata direzione ponente della arteria viaria “pedemontana” che collega il levante con il centro cittadino. Domani sera la seconda parte delle operazioni.

La passerella di via Sartorio da tempo è nota per il suo aspetto “da brividi” che più volte in questi anni ha fatto scattare segnalazioni e allarmi, e che Genova24 aveva “ispezionato” nel 2018, a pochi giorni dalla caduta di Ponte Morandi, e poi ancora nel 2019. Più recentemente il viadotto pedonale è stato inserito tra le infrastrutture cittadine sotto controllo, in un più ampio censimento di ponti e viadotti urbani, partito nel 2023. Durante tutte le ispezioni compiute in questi anni, va ricordato, la tenuta statica dell’opera è sempre stata confermata, permettendo l’apertura al passaggio pedonale, se non con qualche transenna e una impalcatura sulla spalla a monte per evitare cadute di calcinacci.

“Da tempo come municipio abbiamo segnalato questa situazione – spiega il presidente del Muncipio IX Levante Federico Bogliolo – una situazione già nota durante lo scorso ciclo amministrativo ma che dura da molto tempo. Auspichiamo che questo nuovo passaggio possa portare quindi alla definizione di un intervento risolutivo e definitivo per questa piccola ma importante infrastruttura del territorio”.

Nel frattempo proseguono i lavori anche sul viadotto di Nervi, da qualche mese interessato da un intervento di consolidamento della spalla est e dell’impalcato, con relativa limitazione di carico: in questi giorni, infatti, è stato il via libera alla spesa di quasi 9 mila euro per l’affidamento dell’incarico consistente nell’espletamento “di prove di carico su micropalo e prove di laboratorio su materiali da costruzione in corso d’opera nell’ambito dei lavori”.

Passarella via Sartorio, sopralluogo aprile 2025

Il sopralluogo di Genova24 del 2019