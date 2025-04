Corrieri Bartolini alla seconda giornata di sciopero, i sindacati: “Nessun verbale di accordo con l’azienda dopo la protesta di ieri”

Genova. È in corso da questa mattina la seconda giornata di sciopero dei corrieri Bartolini di Genova, proclamato da Filt Cgil Liguria, Fit Cisl Liguria e Uiltrasporti Liguria.

Marco Gallo (Filt Cgil Liguria), Mirko Filippi (Fit Cisl Liguria) e Simone Angius (Uiltrasporti Liguria), spiegano le motivazioni della mobilitazione: “La richiesta di carichi di lavoro più umani, il rispetto dell’orario lavorativo, il cessare delle pressioni subite quotidianamente, l’inserimento di nuova forza lavoro che non è stata sostituita e che è organica per svolgere dignitosamente il lavoro, maggiori condizioni di sicurezza”.

Dopo lo sciopero di ieri i sindacati attendevano un verbale di accordo “che in qualche modo riportasse dignità a questi lavoratori, purtroppo non è mai arrivato”.

Per questo motivo, i sindacati hanno indetto una seconda giornata di sciopero. “Se anche questa giornata non porterà ad un verbale di accordo dignitoso e rispettoso per questi lavoratori, non escludiamo la proclamazione di un’ulteriore giornata di sciopero per il giorno 24 aprile per il personale driver operante nelle filiali BRT di Genova. La mobilitazione di oggi come quella della giornata di ieri conferma la determinazione di questi lavoratori nel rivendicare diritti, dignità e sicurezza e l’importanza di avere delle risposte concrete e celeri alle giuste richieste, rimaste inascoltate, come se queste a chi di dovere non fossero importanti”.